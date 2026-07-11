Pilna wiadomość do Lewandowskiego. I to od kogo. "Wiem, że jest"
Robert Lewandowski i jego fani muszą przyzwyczajać się już do tego, że teraz codzienność kapitana reprezentacji Polski będzie rozgrywać się w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej w Chicago, w stanie Illinois. Fakt ten błyskawicznie chciałby wykorzystać Tomasz Fornal, który po towarzystkim meczu Polski z Niemcami w Olsztynie postanowił zaprosić "Lewego" na mecze Ligi Narodów siatkarzy, które będą odbywać się właśnie w "Wietrznym mieście"
Liga Narodów siatkarzy wchodzi w decydującą fazę. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia rozegrali towarzyskie spotkanie z Niemcami, a tuż po nim poznaliśmy listę siatkarzy powołanych na kolejny turniej VNL, który odbywać się będzie w Chicago.
Na gorąco po meczu występ "Biało-czerwonych", jak i nadchodzące starcia Ligi Narodów, mieli okazję skomentować na antenie "Polsatu Sport" reprezentanci Polski, w tym Tomasz Fornal.
- Przed nami wylot do Chicago i cztery naprawdę ciężkie spotkania, więc mam nadzieję, że będziemy gotowi. Wiemy, jaką mamy sytuację w tabeli i każde potknięcie będzie na pewno bolało - rozpoczął gwiazdor "Biało-czerwonych", który po roku spędzonym w Turcji wraca do PlusLigi i ma reprezentować Aluron CMC Wartę Zawiercie.
W pewnym momencie padło jednak nazwisko Roberta Lewandowskiego, który został już zaprezentowany jako nowy piłkarz Chicago Fire. Fornal wykorzystał fakt i postanowił zaprosić kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski na nadchodzące mecze w "Wietrznym mieście".
- Jeżeli jest w Chicago, a wiem, że jest - także Robert zapraszam cię serdecznie, jeśli chcesz zobaczyć kawał siatkówki. Cztery ciężkie spotkania, cztery wymagające drużyny, z którymi trzeba będzie zagrać na 100%. Mam nadzieję, że będzie dużo Polaków, Polonia w Chicago dopisze i będziemy mieli więcej kibiców, niż Amerykanie, ale tego jestem pewny. O kibiców się nie martwię - dodał z uśmiechem.
Przed podopieczni trenera Nikoli Grbicia niełatwe zadanie. W Chicago rozegrają oni cztery mecze, od których zależeć będzie awans do finałów Ligi Narodów. Już 15 lipca zmierzą się z Bułgarią, czyli obecnymi wicemistrzami świata.
Później czekają ich spotkania z Brazylią, Francją oraz Stanami Zjednoczonymi. Wszystkie mecze siatkarskiej Ligi Narodów transmitowane są na sportowych antenach Polsatu. Relacje tekstowe na żywo z meczów siatkarzy prowadzone będą z kolei na portalu sport.interia.pl.