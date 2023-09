Robert Lewandowski był kluczową postacią podczas meczu Barcelony z Celtą. To on doprowadził do wyrównania i znacznie przyczynił się do wywalczenia przez drużynę trzech punktów. Jego wkład docenia Xavi Hernandez, a równocześnie przyznaje, że był gotów... posadzić Polaka na ławce rezerwowych. Jednak sam zainteresowany miał odrzucić propozycję. Zapadła więc odmienna decyzja. Przy okazji trener Barcy deklaruje coś jeszcze. Widzi pole do poprawy dla "Lewego" i spółki.