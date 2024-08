Piłkarze Barcelony nie wytrzymali. Skarżyli się na Lewandowskiego

Słodko-gorzki presezon Roberta Lewandowskiego

Debiutancki sezon Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona należy uznać za udany. Polak wydatnie przysłużył się do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii, zostając królem strzelców La Ligi. Miniona kampania 2023/2024 już tak dobra nie była. Cały zespół zaliczył zdecydowaną obniżkę formy, co dotyczyło i głównego napastnika, który nie tylko przestał regularnie zdobywać bramki, ale i jego wkład w grę długimi fragmentami był znikomy .

Kibice mieli nadzieję, że odnowienie współpracy z Hansim Flickiem pomoże przywrócić "Lewego" do najwyższej formy. Na ten moment trudno to zakładać. Kapitan reprezentacji Polski wystąpił we wszystkich czterech meczach "Blaugrany" podczas okresu przygotowawczego. Tylko przeciwko AC Milan zaprezentował się dobrze i ustrzelił dublet. Udało mu się też wykorzystać rzut karny w starciu z Manchesterem City, ale poza tym nie błyszczał. Najgorzej zaprezentował się podczas niedawnej porażki z AS Monaco podczas spotkania o Trofeum Joana Gampera. Hiszpańskie media coraz poważniej zastanawiają się, czy gracz, który niebawem obchodził będzie 36. urodziny może być podstawowym napastnikiem klubu aspirującego do walki o najważniejsze trofea.