Zbigniew Boniek przyznał, że nagrodzenie Roberta Lewandowskiego tytułem Piłkarza Roku FIFA nie zaskoczyło go. - Wiedziałem o tym od kilku dni, mam swoje dojścia i dowiedziałem się. Ale nawet gdybym nie wiedział, to i tak nie byłbym zaskoczony. To się Robertowi należało - powiedział prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

2020 rok, mimo wszelakich problemów i komplikacji z powodu pandemii koronawirusa, był fenomenalny dla Lewandowskiego. Polski napastnik zdobył z Bayernem Monachium potrójną koronę, jednocześnie będąc królem strzelców w rozgrywkach Bundesligi, Pucharu Niemiec i Ligi Mistrzów. To sprawiło, że kapitan naszej kadry był murowanym faworytem do zwycięstwa w plebiscycie FIFA.

- Nie miałem żadnych wątpliwości, bo w tym roku wyłącznie Robert Lewandowski mógł zostać uznany najlepszym piłkarzem świata. Nie miał rywalizacji. Jego prawdziwymi konkurentami byli koledzy z drużyny - Neuer, Kimmich, bo najwięcej wygrali i wypadli najlepiej. Robert jest jednak produktem premium w Bayernie. Jest jego najbardziej znaczącym zawodnikiem, jest terminatorem, strzela gole. Powinniśmy wszyscy się z tego cieszyć, bo jeszcze "x" lat temu nikt nie pomyślałby o tym. To zwycięstwo ma też wymiar bardzo ważny dla naszego pokolenia. Sukces Roberta napędza młodzież do uprawiania sportu, co powoduje wzrost przychodów dla wielu branż - przyznał Zbigniew Boniek.

Zdaniem prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, sukces Lewandowskiego jest wielkim wydarzeniem dla naszego kraju, ponieważ nigdy wcześniej żaden polski zawodnik nie osiągnął takiego rezultatu.

- To nie ulega wątpliwości, że Robert jest ambasadorem naszego kraju, nie tylko w sporcie. Przejrzałem zagraniczne gazety i trochę jestem zawiedziony, że trochę za mało poświęcili miejsca Robertowi. Piłka nożna jest najpopularniejszą dyscypliną sportu na świecie i wydaje mi się, że przede wszystkim Francuzi powinni lepiej uhonorować Roberta, rezygnując z plebiscytu Złotej Piłki, którą Lewandowski wygrałby na spokojnie. My w Polsce żyjemy tym bardzo mocno i bardzo dobrze. Nigdy wcześniej polski piłkarz nie został wybrany najlepszym zawodnikiem FIFA i podejrzewam, że przez wiele lat może tak się nie zdarzyć. To nie zmienia faktu, że nie możemy mieć satysfakcji z wielu naszych piłkarzy oraz drużyn - skwitował Boniek.

