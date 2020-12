Piłkarz Roku FIFA. Tak Infantino wręczył nagrodę Robertowi Lewandowskiemu

Prezydent FIFA Gianni Infantino osobiście pojechał do Monachium, by wręczyć nagrodę dla najlepszego piłkarza 2020 roku Robertowi Lewandowskiemu.

Lewandowski był murowanym kandydatem do nagrody dla najlepszego zawodnika 2020 roku. Nie mogło stać się inaczej i to Polak sięgnął po trofeum.



Ze względów bezpieczeństwa gala FIFA The Best zorganizowana była bez fizycznego udziału nominowanych. Laureaci byli łączeni ze studiem w Zurychu w sposób zdalny.

Tak było także w przypadku najlepszej trójki piłkarzy. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi i Robert Lewandowski byli już połączeni z Zurychem, gdy na czwartym ekranie pojawił się prezydent FIFA Gianni Infantino. Szwajcar zapowiedział, że chce osobiście wręczyć nagrodę najlepszemu zawodnikowi.



Chwilę później stało się już jasne, że Infantino jest w Monachium. Prezydent FIFA wszedł do pokoju, w którym siedział Lewandowski i wręczył mu nagrodę.



Moment, w którym prezydent FIFA zaskoczył Lewandowskiego można zobaczyć w poniższym wideo:





Zdjęcie Moment odebrania nagrody przez Roberta Lewandowskiego / AFP

