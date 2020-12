Robert Lewandowski został wybrany najlepszym piłkarzem 2020 roku. Na gali FIFA The Best nagrodę wręczył mu prezydent FIFA Gianni Infantino. Polak odbierając nagrodę podziękował swoim kolegom z zespołu oraz trenerom.

Robert Lewandowski został wybranym najlepszym zawodnikiem 2020 roku w plebiscycie FIFA The Best.

- Czuję się znakomicie. Jestem bardzo dumny, to dla mnie wielki dzień. To wielkie osiągnięcie dla mnie, jak i dla całej mojej drużyny. Chciałem podziękować trenerom, kolegom, całej drużynie Bayernu oraz reprezentacji Polski - powiedział Lewandowski, odbierając nagrodę.



- Kiedy wygrywasz taką nagrodę w erze Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo, to wielkie osiągnięcie - skomentował Lewandowski.



To był wybitny rok w wykonaniu napastnika reprezentacji Polski. Jego Bayern Monachium wygrał Ligę Mistrzów, Bundesligę oraz Puchar Niemiec, a Lewandowski został królem strzelców wszystkich tych rozgrywek.

Wcześniej najlepszym bramkarzem 2020 roku uznano Manuela Neuera z Bayernu Monachium, a tytuł trenera roku przypadł Juergenowi Kloppowi z Liverpool FC. Polak znalazł się także w najlepszej jedenastce 2020 roku.



- To był trudny rok dla wszystkich. Wygraliśmy w nim wszystko, co mogliśmy. Najlepszy moment? To na pewno zwycięstwo w finale Ligi Mistrzów. Jak długo walczyliśmy, tak długo wierzyliśmy, że jesteśmy w stanie osiągnąć ten sukces. Wiedzieliśmy, że mamy dobrą drużynę i dobrego trenera - powiedział Lewandowski.





Zdjęcie Prezydent FIFA udał się do Monachium, by wręczyć nagrodę Robertowi Lewandowskiemu / VALERIANO DI DOMENICO/ / AFP

