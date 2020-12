Robert Lewandowski został wybrany Piłkarzem Roku FIFA oraz trafił do najlepszej jedenastki 2020 roku! Informacja o wielkim triumfie polskiego napastnika opanowała media społecznościowe, a znane osobistości ze świata piłki spieszą z gratulacjami dla piłkarza Bayernu Monachium.

Robert Lewandowski wieńczy genialny w swoim wykonaniu rok w najlepszy możliwy sposób. Po triumfie w Lidze Mistrzów, zdobyciu mistrzostwa, Pucharu i Superpucharu Niemiec oraz Superpucharu Europy z Bayernem Monachium, Polak sięgnął po najbardziej prestiżowe w tym roku trofeum indywidualne, zostając Piłkarzem Roku FIFA. Lionel Messi oraz Cristiano Ronaldo - którzy także znaleźli się w nominowanej do nagrody trójce - tym razem musieli uznać wyższość naszego reprezentanta.

Ta wiadomość w mgnieniu oka obiegła media społecznościowe, które zapełniły się gratulacjami dla najlepszego piłkarza świata.



- Najlepszy piłkarz świata! Tak zasłużony tytuł! - cieszy się Bayern.





- Gratulacje, jesteś najlepszy - napisał Thomas Mueller, kolega Lewandowskiego z szatni Bayernu Monachium.





- Mr. Robert Lewandowski - stwierdził krótko Kamil Grosicki.





- Wielkie gratulacje dla Roberta Lewandowskiego. To naprawdę wspaniały moment. Oczywiście dla niego i jego bliskich przede wszystkim, ale nie tylko. To też świetna chwila dla całej polskiej piłki. Czym więcej bramek i sukcesów, tym więcej pokory widzę u niego. Wspaniały gość - napisał były reprezentant Polski Sebastian Mila. - I pamiętajcie, Robert Lewandowski to mój kolega - dodał.

- Polak najlepszym piłkarzem świata! Wielka sprawa, ogromna duma! Gratulacje, Robert - przyznał sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Maciej Sawicki.





- Najlepszy - czytamy na twitterowym koncie Lecha Poznań.





- Niemożliwe nie istnieje. Wielka duma. Nie było lepszego na świecie w tym roku - ogłosił Grzegorz Krychowiak.

Sukces Lewandowskiego skomentował także w rozmowie z Interią prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek .



