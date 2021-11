Nowy program zaraz po końcowym gwizdku spotkań Polaków. Interia Sport - Gramy Dalej!

Który piłkarz otrzyma Złotą Piłkę za rok 2021? To pytanie nurtuje kibiców na całym świecie, chociaż szczególnie rozgrzewa Polaków. Wszystko dlatego, że jednym z faworytów do wygrania tej prestiżowej nagrody jest napastnik Bayernu Monachium i reprezentacji Polski Robert Lewandowski.

Temperatury sprawie dodaje fakt, że w ubiegłym roku - w którym Lewandowski bezapelacyjnie był najlepszy na świecie - statuetki... nie przyznano. Jak tłumaczyli organizatorzy, wszystko przez epidemię koronawirusa. W tym roku wymówek jednak nie będzie i Złota Piłka zostanie wręczona. Komu? Wielu zawodników na całym świecie uważa, że ta należy się polskiemu snajperowi.

Duda: Złota Piłka dla Lewandowskiego

Żadnych wątpliwości co do werdyktu, jaki powinien zostać ogłoszony, nie ma Ondrej Duda, pomocnik 1. FC Köln, który w przeszłości wielokrotnie rywalizował z Lewandowskim na murawach Bundesligi.

- Moim zdaniem w tym roku nagrodę musi dostać Robert. W tym momencie jest po prostu najlepszy. Wysoki poziom utrzymuje od kilku lat, a to nie jest proste. Nie mówię tego dlatego, że jestem Słowakiem i kibicuję Polakowi. Po prostu uważam, że obecnie Lewandowski to najlepszy zawodnik na świecie. I jeśli ktoś ma dostać Złotą Piłkę, to właśnie on - powiedział Interii Duda, który występował także w Hercie Berlin i Legii Warszawa.

Messi czy "Lewy"? Wynik 29 listopada

W mediach co jakiś czas pojawiają się przecieki dotyczące ostatecznego triumfatora. Raz jest to Lewandowski, innym razem - Leo Messi z Paris Saint-Germain. Redaktor naczelny "France Football" Pascal Ferre zapewnia jednak, że nie ma możliwości, aby ktokolwiek spoza wąskiego grona redakcji poznał nazwisko zwycięzcy przed galą.

- Messi to wielki zawodnik, który w przeszłości wygrywał plebiscyt wielokrotnie. Tym bardziej wydaje mi się, że Lewandowski zasłużył na tegoroczną nagrodę. To byłoby uhonorowanie jego ostatnich lat w Bundeslidze i Lidze Mistrzów w których pokazywał niesamowitą regularność - dodaje Duda.

Wyniki plebiscytu Złotej Piłki poznamy 29 listopada.

Rozmawiał Sebastian Staszewski, Interia