Piłkarz Bayernu odgraża się Lewandowskiemu! To może go zaboleć. Dosłownie

Oprac.: Tomasz Brożek Robert Lewandowski

Już we wtorek Robert Lewandowski wróci do Monachium, by jako piłkarz FC Barcelona zmierzyć się w Lidze Mistrzów z Bayernem. Starcie z byłymi kolegami może zaboleć reprezentanta Polski i to zaboleć dosłownie. Piłkarz mistrza Niemiec Marcel Sabitzer przyznał bowiem wprost, że ekspartnerzy z drużyny nie będą mieć litości dla Lewandowskiego. - Oczywiście, że w takim meczu potrzebne są "brudne" zagrania i sprytne faule - przyznał reprezentant Austrii.

Zdjęcie Robert Lewandowski jako piłkarz FC Barcelona zmierzy się z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów / CRISTINA QUICLER / Eleven Sports / AFP