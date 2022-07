Piłkarz Barcelony mówi otwarcie. "Wiemy, że Robert Lewandowski chce tu przyjść"

Reprezentant Hiszpanii i piłkarz Barcelony Ferran Torres uczestniczył w uroczystym otwarciu centrum treningowego w swojej rodzinnej miejscowości Foios. Przy okazji odpowiadał na pytania dziennikarzy "Marci". A te dotyczyły też planowanych przez Barcelonę transferów.

Ferran Torres o Lewandowskim: Oby doszło do porozumienia z Bayernem

22-latek nie ukrywał swojego entuzjazmu wobec perspektywy wspólnej gry z Robertem Lewandowskim. - Wiemy, jakiej klasy graczem jest Robert Lewandowski. A teraz wiemy już także, że chce tu przyjść - podkreślił piłkarz Barcelony. Jego opinia o polskim snajperze jest znakomita. - Strzela mnóstwo goli i miejmy nadzieję, że dojdzie do porozumienia między Bayernem a Barceloną - zaznaczył Ferran Torres.

Został też zapytany o pogłoski, które pojawiły się w ostatnich dniach, dotyczące Cristiano Ronaldo. Media spekulują, że Portugalczyk mógłby trafić do "Dumy Katalonii" zamiast "Lewego". - To plotki, a takich wokół Barcelony jest wiele - uciął Ferran Torres. I dodał: - Cristiano to jeden z najlepszych piłkarz w historii. Nie wiem, co więcej dodać.

