Pierwsza słowa Lewandowskiego na Camp Nou padły po katalońsku! "To była długa podróż"

Lewandowski pojawił się na murawie Camp Nou przy obecności około 50 tysięcy widzów i przy akompaniamencie klubowego hymnu został wyprowadzony na środek boiska przez szefa klubu, Joana Laportę. Na sobie miał, aby zakończyć wszelkie spekulacje, koszulkę z numerem "9".

Polak otrzymał od prezydenta Barcy kartę socios z komentarzem, że co prawda podpisał kontrakt na 4 lata, ale socio zostanie już na całe życie.

Robert Lewandowski oficjalnie przedstawiony jako piłkarz Barcelony

Polak szybciutko wkupił się w łaski publiczności, zaczynając swoje przemówienie od katalońskiego "bon dia". - Witajcie cules, jestem bardzo zadowolony, że trafiłem do Barcelony - kontynuował w tym języku.

Następnie Polak odniósł się do swoich wrażeń związanych z tym wyjątkowym dniem.

- To była długa podróż, ale na koniec jestem tutaj. Poziom mojego szczęścia jest bardzo wysoki, że mogę przebywać na stadionie. Mam nadzieję, że uda mi się zdobyć wiele bramek i liczę na wasze wsparcie na każym meczu - stwierdził Lewandowski.

Na trybunach Camp Nou w czasie prezentacji zasiadło blisko 50 tysięcy fanów, a "Lewy" postanowił docenić tak liczną obecność cules.



- To niesamowite, że pojawiło się dzisiaj tak wielu kibiców, to dla mnie coś absolutniego wyjątkowego. Jesteśmy przygotowani na ten sezon, liczymy, że to będą magiczne rozgrywki i sięgniemy wspólnie po tytuły. Czując to wsparcie mam dodatkową motywację, by dać z siebie wszystko na boisku i zdobywać kolejne gole, mam nadzieję, że już od niedzieli - zakończył, z wielkim uśmiechem na ustach, Polak.