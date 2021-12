Po męczących, przepełnionych meczami tygodniach Robert Lewandowski w końcu może cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem w gronie najbliższych. Na święta Bożego Narodzenia snajper Bayernu Monachium oraz jego żona Anna Lewandowska złożyli swoim fanom życzenia.

Robert i Anna Lewandowscy złożyli swoim fanom świąteczne życzenia

- Wesołych Świąt! Niech ten okres będzie pełen bezwarunkowej miłości i śmiechu dla was i waszych rodzin - napisał w mediach społecznościowych Lewandowski.



- Kochani, z okazji Świąt życzę Wam samych pięknych chwil! Bezcelowego leniuchowania i zasłużonego oderwania się od wszystkich zasad, reguł, obowiązków i problemów (na tyle, na ile oczywiście każdy może sobie na to pozwolić). Niech to będzie dla Was czas cudownej błogości i celebracji bycia z bliskimi. Wesołych Świąt! - dodała jego żona Anna.





Para opublikowała przy tym świąteczne zdjęcia ze swoimi córeczkami - Klarą oraz Laurą.

