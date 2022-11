Piękne zachowanie piłkarzy Barcelony! Tak przywitali Lewandowskiego

- Jestem zadowolony ze swojej obecności w Barcelonie, jestem też dumny i pewny, że najbliższy rok będzie dobry. Teraz już wiem, że Barcelona to więcej niż klub. Dziękuję mojej żonie, mojej rodzinie. Jestem dumny i szczęśliwy, bo wiem, jak ciężko musiałem na to pracować. Dziękuję też moim byłym kolegom [z Bayernu Monachium - przyp. red.] i kolegom z FC Barcelona , bo wiem, że jesteśmy na dobrej drodze - powiedział Lewandowski.

Robert Lewandowski doceniony przez kolegów z FC Barcelona

Okazało się jednak, że uroczysta gala to nie było koniec świętowania. Po uroczystości Lewandowski wrócił do bazy treningowej, gdzie drużyna Barcelony przygotowywała się do posiłku. Polak wszedł ubrany na galowo, i na galowo został przyjęty przez kolegów. Gdy tylko pojawił się na sali, rozległy się okrzyki, oklaski i gratulacje, a całość zarejestrowała klubowa kamera FC Barcelona.