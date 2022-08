Niezwykły moment w karierze Roberta Lewandowskiego. Polak dostał szansę na debiut w La Liga, i to już od pierwszej minuty meczu przeciwko drużynie Rayo Vallecano. Co więcej, w 13. minucie gry posłał nawet piłkę do siatki , lecz gol nie został uznany, ponieważ sędzia dopatrzył się spalonego.

Reklama

Na Camp Nou pojawili się nie tylko najbliżsi "Lewego", ale także wielu rodaków. Spiker pozdrowił ich tuż przed meczem , a moment ten zarejestrowała dziennikarka Interii, Justyna Krupa.

Natomiast okazuje się, że podczas pojedynku Barcelona - Rayo nie brakuje też mniej przyjemnych akcentów. Szczegółami podzielili się komentatorzy Canal+.

"Lewy" czarował na rozgrzewce, ale w meczu szło mu już gorzej

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tomasz Hajto tonuje nastroje: Robert Lewandowski pokazał się z dobrej strony, ale... . WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

"Potwornie duszno" na meczu Barcelona - Rayo. Przerwa na nawodnienie koniecznością

Dziennikarze komentujący mecz dla stacji Canal+ i przebywający na miejscu opowiedzieli na antenie o piekielnych warunkach panujących na Camp Nou. I nie chodzi wcale o gorącą atmosferę tworzoną przez kibiców, a o... pogodę. W Barcelonie jest obecnie nie tylko gorąco, ale przede wszystkim niesamowicie duszno. Nie są to wymarzone warunki do gry, choć profesjonalni zawodnicy muszą radzić sobie nie z takimi wyzwaniami.

Adam Marchliński i Tomasz Ćwiąkała skomentowali moment, w którym gracze obu zespołów mieli krótką, przymusową przerwę. Wyjaśnili, że konieczne było zagospodarowanie kilku minut na nawodnienie organizmów. Dodawali, że na stadionie w Katalonii jest "potwornie duszno", jest "ciężkie powietrze" i panuje "żar tropików".



Później jeszcze kilkukrotnie wspominali o warunkach. "Trzeba się dostosować" - podsumowali sprawę.

Ostry faul w meczu Barcelony. Przeciwnik zaatakował "Lewego"!

Zdjęcie Robert Lewandowski w meczu FC Barcelona - Rayo Vallecano / AFP

Zdjęcie Robert Lewandowski w meczu FC Barcelona - Rayo Vallecano / AFP

Zdjęcie Debiut Roberta Lewandowskiego w La Liga / David S. Bustamante/Soccrates / Getty Images