"Lewandowski ma już swój pierwszy symboliczny obrazek. Gol na 1-0 w meczu z Valladolid przypomina bramkę Johana Cruyffa przeciw Atletico z 1973 roku. Wtedy urodziła się legenda "Latającego Holendra". Polak wyskoczył tak samo wysoko, robiąc użytek ze swojej elastyczności i nienagannego stanu fizycznego, by sięgnąć piłki po dośrodkowaniu Raphinhy" - napisał dziennikarz "El Mundo Deportivo".

Lewandowski - 34-letni lider w skórze chłopca

Potem Lewandowski dołożył jeszcze kolejną bramkę i razem z Borją Iglesiasem z Betisu objął prowadzenie w klasyfikacji strzelców La Liga. Fani na trybunach Camp Nou skandowali "Le-wan-dow-ski" w rytmie takim samym, jak kiedyś "Ronaldinho". Potem zmienili go na "Ro-bert Lewandowski" do melodii z filmu "Między nami jaskiniowcami".

"Fani Barcy wsiedli znów w pociąg nadziei, ciesząc się zmianą pokoleniową w zespole, na którego czele stoi 34-latek, ale w ciele chłopca. Lewandowski chciał został liderem nowej Barcelony, do której drzwi wyważają Pedri, Ansu, Araujo, Gavi, Eric i inni" - pisze "MD".

Dziennik zacytował trenera Xaviego Hernandeza, który mówił, że to błogosławieństwo mieć Polaka w zespole. "Rozmawia dużo z młodymi, jest naturalnym liderem, a poza golami, ma dar przewidywania miejsc, gdzie spadnie piłka i zawsze dociera do nich wcześniej niż inni" - mówi Xavi.

Lewandowski bije rekordy. Nigdy nie strzelił Sevilli

Dziennik cytuje statystyki za Radio Catalunya. W trzech kolejkach La Liga Polak oddał 11 strzałów, z tego 8 celnych i aż cztery zamienione na bramki. To 50 procent skuteczności. "Średnia 1,33 jest wyższa niż w 11 z 12 sezonów w Bundeslidze" - pisze "MD". I dodaje, że wyższą średnią bramek Lewandowski osiągnął tylko w sezonie 2020-21, gdy w 29 meczach zdobył 41 bramek (średnia 1,41) - pobił rekord Gerda Muellera i zdobył "Złotego Buta".

"8,8 km od Camp Nou, na stadionie Espanyolu, dwa gole zdobył Karim Benzema. Przez 9 lat, gdy La Liga emocjonowała się wyścigiem Messiego z Cristiano Ronaldo, teraz odzyskuje blask dzięki wyścigowi Lewandowskiego z Benzemą" - pisze "MD".

Polak ma najwięcej celnych strzałów z graczy Primera Division. Largie Ramazani z Almerii oddał 7, Benzema 6. Jak wypada porównanie Lewandowskiego z innymi strzelcami w wielkich ligach Europy? Haaland i Neymar mają po 6 goli i tylko im ustępuje Lewandowski. Tyle, że liga angielska i francuska rozegrały już po 4 kolejki. Kane i Mbappe mają tak jak Polak po 4 bramki, Messi i Mane z Bayernu po 3.

"Postawa Polaka to czyste złoto dla Barcelony" - pisze "MD". Według informacji Opta Lewandowski jest pierwszym zawodnikiem od 11 lat, który w trzech meczach otwierających sezon Primera Division zdobył 4 gole. W 2011 zrobił to Radamel Falcao z Atletico Madryt. "Teraz Polak szykuje się na Sevillę. To dziwne, bo nigdy nie wbił jej jeszcze gola, choć grał z nią pięć razy. Dwa razy z Borussią Dortmund w Lidze Europy i trzy razy z Bayernem: dwa razy w Chapions League i w Superpucharze Europy" - kończy "MD".

Mecz Sevilla - Barcelona w sobotę o godzinie 21. Zespół z Sewilli zaczął sezon ligowy słabo. Jest na 15. pozycji w tabeli.

