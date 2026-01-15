Przed Robertem Lewandowskim kluczowe pół roku. W marcu będzie starał się poprowadzić reprezentację Polski do awansu na mistrzostwa świata. Przeciwnikiem "Biało-Czerwonych" w półfinale będzie Albania, a w potencjalnym finale Szwecja lub Ukraina. Awans na turniej finałowy i grupowe potyczki z Holandią, Japonią oraz Tunezją mogą być "ostatnim tańcem" Lewandowskiego w narodowych barwach.

Na niwie klubowej może dojść do absolutnego przełomu. Kontrakt kapitana reprezentacji Polski z FC Barcelona wygaśnie już w czerwcu. Wciąż trwają dywagacje hiszpańskich mediów na temat potencjalnych rozmów o nowym kontrakcie. Sam Lewandowski chętnie pozostałby w Katalonii, lecz na ten moment nie wiadomo nic o rozpoczęciu negocjacji z mistrzem Hiszpanii.

Nie ma wątpliwości, że 38-letni Lewandowski wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. W ostatnich tygodniach coraz częściej w mediach przewija się kierunek amerykański, a najbardziej zdeterminowany na sprowadzenie do siebie Polaka ma być Chicago Fire. Praktycznie niemożliwy za to wydaje się powrót do ojczyzny i zakończenie kariery na boiskach Ekstraklasy.

Niecodzienny wyczyn Lewandowskiego. Pięć goli w derbach Warszawy

Lewandowski do dzisiaj pozostaje wyrzutem sumienia dla Legii Warszawa. Napastnik trafił na Łazienkowską na samym starcie swojej kariery, gdy miał już za sobą występy w barwach stołecznych Varsovii oraz Delty. "Lewy" początkowo otrzymał swoją szansę w rezerwach, gdzie próbował przebić się do bram pierwszego zespołu.

Jednym z jego efektowniejszych występów w barwach Legii była potyczka, której 20 rocznica wypadła na ostatnią środę. Przed południem 14 stycznia 2006 roku na stadionie Okęcia Warszawa naprzeciw siebie stanęły rezerwy Legii oraz Polonii Warszawa. Bohaterem derbów rozgrywanych w ramach Pucharu Prezydenta Warszawy był Lewandowski. Pochodzący z Leszna snajper zapewnił zwycięstwo 5:0 nad "Czarnymi Koszulami", strzelając wszystkie bramki w przeciągu zaledwie 34 minut. Jak przed laty relacjonował portal "Legionisci.com" potyczka ta odbywała się na mocno zaśnieżonej murawie.

Popis strzelecki w "małych derbach Warszawy" nie pomógł Lewandowskiemu, który wkrótce później musiał rozstać się z Legią. Jak przed laty wspominał, zmagał się wówczas z poważnymi problemami zdrowotnymi. W decydującym momencie musiał się pożegnać z klubem, a jako pierwszy poinformowała go o tym ... sekretarka.

- Naderwałem mięsień w przyczepie kości guza kulszowego. To dość ciężka kontuzja. Nie zdążyłem jeszcze do końca jej wyleczyć, a już jechałem na obóz z pierwszą drużyną. (...) Wtedy akurat kończył mi się kontrakt podpisany na rok z możliwością przedłużenia na dwa. Chciałem więc dowiedzieć się co dalej. Nikt nie był w stanie mi udzielić odpowiedzi. Aż w końcu trener rezerw powiedział mi, że nie przedłużą ze mną kontraktu. A tak naprawdę jako pierwsza powiedziała mi to sekretarka. Wyszedłem z klubu z kartą w ręku - opowiadał przed laty Lewandowski cytowany przez portal "kobieta.pl".

Dalsza historia Lewandowskiego jest doskonale znana polskim kibicom. Lewandowski trafił do drugoligowego wówczas Znicza Pruszków. Otarł się o awans do Ekstraklasy i został królem strzelców jej zaplecza. Szybko wyłowił go Lech Poznań, który wygrał walkę o jego usługi m.in. z Legią. W Poznaniu "Lewy" zdobył mistrzostwo Polski, by po dwóch latach przejść do Borussii Dortmund.

