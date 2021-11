Robert Lewandowski w meczu Andora - Polska strzelił pierwszego oraz ostatniego gola meczu (zobacz wideo). W pierwszej połowie błyskawicznie, bo już w 5. minucie gry, rozpoczął strzelanie Polaków strzałem przy słupku z pola karnego, a po przerwie uderzył piłkę głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.



Andora - Polska. Robert Lewandowski z golami nr 73 i 74 dla reprezentacji

Dla Roberta Lewandowskiego były to gole numer 73 i 74 w historii jego występów w reprezentacji Polski. Swoje strzelanie dla narodowej drużyny rozpoczął w debiucie, we wrześniu 2008 r. w San Marino. Na liście najlepszych w historii strzelców goli dla reprezentacji narodowych, po meczu Andora - Polska, Robert Lewandowski jest już samodzielnie na 14. miejscu. Tylko jeden gol dzieli go od zajmowania - ex aequo - miejsca jedenastego. Jeśli w meczu Polska - Węgry strzeliłby dwa gole, byłby samodzielnie na 11. miejscu i wyprzedził Sandora Kocsisa, węgierską legendę i strzelca numer 3 wśród Europejczyków. Z kolei trzy gole dzielą Roberta Lewandowskiego od wyrównania wyniku brazylijskiego króla futbolu. Pele ma bowiem na koncie 77 goli dla reprezentacji.

Reklama

Licznik Leo Messiego to w tym momencie 80 reprezentacyjnych goli, a Cristiano Ronaldo - 115. Roberta Lewandowskiego gonią z kolei Neymar, Romelu Lukaku i Luis Suarez. Zlatan Ibrahimović, mimo kolejnego powrotu do reprezentacji Szwecji, kapitana reprezentacji Polski już raczej nie dogoni.



Robert Lewandowski i strzelcy największej liczby goli dla reprezentacji

1. Cristiano Ronaldo (Portugalia, 2003-) - 115 goli

2. Ali Daei (Iran, 1993-2006) - 109 goli

3. Mokhtar Dahari (Malezja, 1972-1985) - 89 goli

4. Ferenc Puskas (Węgry/Hiszpania, 1945-1962) - 84 gole

5. Leo Messi (Argentyna, 2005-) - 80 goli

5. Sunil Chheteri (Indie, 2005-) - 80 goli

7. Godfrey Chitalu (Zambia, 1968-1980) - 79 goli

8. Husajn Said (Irak, 1976-1990) - 78 goli

8. Ali Mabkhout (Zjednocznone Emiraty Arabskie, 2009-) - 78 goli

10. Pele (Brazylia, 1957-1971) - 77 goli

11. Sandor Kocsis (Węgry, 1948-1956) - 75 goli

11. Kunishige Kamamoto (Japonia, 1964-1977) - 75 goli

11. Basar Abdullah (Kuwejt, 1996-2018) - 75 goli

14. Robert Lewandowski (Polska, 2008-) - 74 gole

15. Majed Abdallah (Arabia Saudyjska, 1978-1994) - 72 gole

...

19. Neymar (Brazylia, 2010-) - 70 goli

...

22. Romelu Lukaku (Belgia, 2010-) - 68 goli

27. Luis Suarez (Urugwaj, 2007-) - 65 goli

...

30. Zlatan Ibrahimović (Szwecja, 2001-) - 62 gole