Pedri zachwycony grą z Lewandowskim. "To dla mnie zaszczyt"

Najpierw 5., potem 19. minuta - zagrywa idealnie Robert Lewandowski, a piłkę do siatki kieruje z gracją Pedri. Dokładnie tak to wyglądało w niedzielny wieczór na Camp Nou. Czy modelowa współpraca tych zawodników poprowadzi w tym sezonie Barcelonę po najcenniejsze laury?

"Blaugrana" właśnie sięgnęła po Puchar Gampera, w ostatnim sprawdzianie przed startem sezonu gromiąc meksykański Pumas UNAM 6-0. Zanim "Lewy" zaliczył dwie widowiskowe asysty, sam otworzył wynik spotkania.

Polak wpisał się na listę strzelców już w 3. minucie, wykorzystując podanie... Pedriego.

Barcelona - Pumas UNAM 6-0. "To zaszczyt grać z Lewandowskim"

- To naprawdę zaszczyt grać razem z Robertem Lewandowskim. Rozumiemy się na boisku doskonale. Mam nadzieję, że Robert da Barcelonie bardzo dużo radości - powiedział Pedri krótko po spotkaniu w wywiadzie dla Barca TV.

- Bardzo chcieliśmy pokazać się fanom z jak najlepszej strony i zacząć od zwycięstwa. Nie możemy doczekać się rozpoczęcia sezonu, mamy duże ambicje. A do tego głód gry i wygrywania. Chcemy to wszystko pokazać to już w najbliższym meczu ligowym - dodał 19-latek.

Sezon w La Liga kataloński zespół rozpoczyna 13 sierpnia od domowej potyczki z Rayo Vallecano.

