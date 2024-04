Robert Lewandowski zwierzył się dziennikarzowi. Od pierwszego zdania

Na tą wiadomość czekały setki tysięcy osób. Lewandowski "sprzedał" patent

- Systematyczność i każdego dnia nauka słówek. Wiadomo, że na początku ważna jest gramatyka, aby ją pojąć i mniej więcej wiedzieć, o co chodzi. Ale dla mnie najważniejsze było, aby codziennie... Nie uczę się nie wiadomo ilu słówek, tylko paru, a dobrze. Znam akurat taką technikę i ona mi wchodzi, że jak się uczę to mniej a dobrze, niż więcej a średnio

Dopytany, czy ma profesora, który mu w tym pomaga, odparł: - Miałem. Przez pierwsze trzy miesiące uczyłem się z nauczycielem, później z nim już rzadziej, by następnie już samemu. A jak czegoś nie wiedziałem, to sobie sprawdzałem i próbowałem to powiedzieć. Czasami nawet jak wiem, że popełniam błędy, to poprzez wymówienie czegoś na głos mogę to naprawić. I to też fajna rzecz, która mi pomaga. Nie ważne jak, ważne żeby rozmawiać - uzupełnił kapitan polskiej reprezentacji.