Stało się. Po czterech latach Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. W niedzielę polski napastnik rozegrał swój ostatni mecz na Camp Nou w koszulce katalońskiego klubu. Podczas starcia z Realem Betis (3:1) pełnił rolę kapitana. I choć nie trafił do siatki, został pożegnany przez kibiców i kolegów z drużyny w bardzo huczny i emocjonalny sposób.

- Pracowałem z Robertem od wielu lat. Jest moim przyjacielem. Byłoby pięknie, gdyby strzelił gola, ale i tak było to idealne pożegnanie, wzruszający wieczór. Ma magiczną więź z kibicami. To fantastyczny człowiek i piłkarz światowej klasy. Mogę tylko powiedzieć: dziękuję - mówił chociażby Hansi Flick.

Tak w Niemczech traktują Lewandowskiego. Prawda wyszła na jaw

W ciągu czterech sezonów w barwach Barcelony Robert Lewandowski rozegrał 192 spotkania, strzelił 119 goli, sięgnął m.in. po trzy tytuły mistrza Hiszpanii. Jeszcze więcej kapitan reprezentacji Polski wygrał z Bayernem. W ekipie z Monachium występował w latach 2014-2022. Liga Mistrzów, masowe tytuły Bundesligi oraz przede wszystkim - wskoczenie na drugie miejsce w klasyfikacji strzelców wszech czasów.

Gdyby Lewandowski wszystko zrobił to w stolicy Katalonii, jego legenda byłaby tam dziesięć razy większa. Czy więc w Monachium nasz rodak jest wynoszony na piedestał?

- Nie jest piłkarzem, o którym mówi się tutaj codziennie i wspomina go tak, jak choćby Thomasa Muellera. Dlaczego? Być może dlatego, że nie jest Niemcem? - mówi w rozmowie z "WP SportoweFakty" Julien Wolff z "Die Welt".

- Wiem, że Robert ma nadal w Monachium przyjaciół. Jest tu dobrze wspominany, jego dalsza kariera i gra dla Barcelony była oczywiście śledzona i nikt nie przegapił tego, co zrobił w Hiszpanii - dodał ekspert, który bardzo zachowawczo i dyplomatycznie wypowiadał się o tym, jak w Niemczech obecnie postrzegany jest Lewandowski.

- Robert odszedł z Bayernu cztery lata temu, minęło więc trochę czasu. Jest częścią historii klubu, ale już jednak historią - tłumaczył.

