Padły kwoty umowy Lewandowskiego z Barceloną. "Porozumienie całkowite"

12 mln euro netto to 24 mln brutto. Dla zadłużonej Barcelony to ogromny wydatek, co pokazuje jak klub jest zdeterminowany, by zatrudnić Lewandowskiego. W tym samym czasie szefowie Barcy negocjują obniżki pensji dla innych graczy. Ale trener Xavi Hernandez potrzebuje Polaka jako piłkarza, który pomoże drużynie wrócić do europejskiej czołówki.

Lewandowski zdecydowany na Barcelonę?

33-letni Lewandowski podpisze w Barcelonie kontrakt na dwa lata z opcją przedłużenia o rok o ile obie strony będą tym zainteresowane. Klub z Katalonii jest gotowy wydać na transfer 30 mln euro. "Sport" podkreśla, że kwota jest relatywnie niska ze względu na wiek Polaka (w sierpniu kończy 34 lata) i krótki okres, który pozostał do wygaśnięcia jego umowy z Bayernem (12 miesięcy).

W ostatnich dniach pojawiły się informacje o zainteresowaniu Polakiem innych klubów. Prestiżowy francuski dziennik L’Equipe doniósł, że Lewandowskim interesuje się PSG. "Sport" uspokaja fanów Barcelony, że Polak jest zdecydowany na przeprowadzkę na Camp Nou. Brakuje jednego "szczegółu" - zgody Bayernu na transfer. Kataloński dziennik dodaje, że po deklaracji Polaka, że nie chce już grać w Monachium, klub z Allianz Arena szuka jego następcy.

