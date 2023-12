Padło pytanie o Lewandowskiego i się zaczęło. Joan Laporta się nie wahał

Rozpływały się w ubiegłym sezonie nad formą i umiejętnościami Roberta Lewandowskiego hiszpańskie media. Wystarczyło kilka miesięcy, żeby wizerunek kapitana reprezentacji Polski uległ diametralnej zmianie. 35-latek od wielu miesięcy jest bez formy, a w Barcelonie nie brakuje głosów nawołujących już do sprzedaży napastnika. Lewandowski strzelił w ostatnich dziewięciu meczach tylko dwa gole , a ofensywa "Dumy Katalonii" prezentuje się bardzo słabo.

FC Barcelona nie wygrała żadnego z ostatnich 14 spotkań różnicą więcej niż jednej bramki. O ile w ogóle udawało jej się zwyciężać. W lidze więcej bramek od mistrzów Hiszpanii mają nie tylko Real Madryt, ale też Girona, Atletico Madryt , czy Athletic. Potencjał ofensywy Barcy w dużej mierze uzależniony jest od formy Roberta Lewandowskiego. A kiedy Polak gra słabo, to rzutuje to na wyniki całej drużyny.

Lewandowski przez cały czas traci skuteczność. Lewandowski jest symbolem upadku. Jeśli oglądałeś Lewandowskiego po raz pierwszy, szczerze mówiąc, zastanawiałbyś się, jak do cholery ktoś tak niezdarny, powolny i niezgrabny mógł grać dla mistrzów Hiszpanii. Gdybyś był skautem na meczu Barcelony i szukał talentów, oznaczyłbyś go w następujący sposób: "Niezdarny, okropny pierwszy kontakt, brak motywacji, nie podpisuj!

Fala krytyki pod adresem Lewandowskiego nabiera rozpędu , a w jego obronie stają już niemal wyłącznie Xavi i Joan Laporta . Trener wciąż wierzy, że Polaka stać będzie na odbudowę formy, do czego może przyczynić się również sprowadzenie mu konkurencji. W styczniu szeregi mistrzów Hiszpanii ma zasilić Vitor Roque. Młody Brazylijczyk imponował w ostatnich miesiącach skutecznością, a dziennikarze nie wykluczają, że może on wygryźć z podstawowego składu Lewandowskiego.

Rudy Galetti przekonuje natomiast, że FC Barcelona zastanawia się nad sprzedażą Roberta Lewandowskiego . Pensja Polaka jest w oczach działaczy niewspółmierna do jego wkładu w grę drużyny, a do tego stanowi poważne obciążenie dla budżetu. Jako najbardziej możliwy kierunek dziennikarz wskazuje Arabię Saudyjską.

As Sportu

As Sportu / INTERIA.PL / interia

Jakość Lewandowskiego? Joan Laporta nie zmienia zdania

W ostatnich dniach członkowie zarządu Barcy na czele z Joanem Laportą udali się w celach biznesowych do Dubaju. Prezes udzielił tam krótkiego wywiadu dla Asharq Al-Awsat. Padło między innymi pytanie o to, czy Barcelonę stać na wygraną w tegorocznej Lidze Mistrzów. Laporta unikał odpowiedzi wprost. Zamiast tego odniósł się do obecnej kadry "Azulgrany". Nie zabrakło komplementów pod adresem Roberta Lewandowskiego.