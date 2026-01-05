Finalizacja wypożyczenia Joao Cancelo do FC Barcelona z Al Hilal jest coraz bliżej. Do tej pory była mowa o tym, że Portugalczyk przeniesie się do Katalonii w ramach tradycyjnego wypożyczenia. Teraz jednak pojawiła się nowa informacja.

Przekazał ją Sacha Tavolieri. Według jego doniesień wszystko może przeobrazić się w sensacyjną wymianę, w którą włączony zostanie Robert Lewandowski.

- W obecnych dyskusjach mających na celu sfinalizowanie transakcji z Joao Cancelo, Al Hilal wpadł na pomysł włączenia do niej Roberta Lewandowskiego. Umożliwiłaby ona polskiemu napastnikowi dołączenie do Saudi Pro League do końca sezonu zamiast dokończenia sezonu w LaLiga - podaje Sacha Tavolieri.

Sensacyjne odejście Lewandowskiego? Pojawiła się szalona propozycja

Dziennikarz, który podał powyższą informację jest już cytowany na szeroką skalę na portalu "X". Sam posiada ponad 200 tysięcy obserwujących, więc jego doniesienia automatycznie odbiły się bardzo szerokim echem.

- Lewandowski uwolniłby Barcę od swojej wysokiej pensji za ostatnie sześć miesięcy, okres ten spędziłby w Al Hilal z podwyższonymi zarobkami - dodaje dziennikarz.

- Wszystko to zależy od zgody "Lewego" i nie jest jeszcze wiadomo, co Polak o tym myśli - kwituje.

W tym momencie trudno wyobrazić sobie, że Robert Lewandowski nagle odchodzi z FC Barcelona i przenosi się do Al Hilal. Należy jednak pamiętać, że w ostatnim czasie w szalonych okolicznościach klub z Camp Nou opuszczali chociażby Ousmane Dembele czy Inigo Martinez.

Odejście powyższej dwójki również pierwotnie wydawało się niewiarygodne, a koniec końców transfery zostały zrezlizowane w bardzo szybkim tempie. Francuz przeniósł się do PSG, a Bask do Al Nassr, które rywalizuje z Al Hilal o tytuł w lidze saudyjskiej.

W tym momencie Robert Lewandowski przebywa w Arabii Saudyjskiej i skupia się na grze w Superpucharze Hiszpanii. Jednak kiedy Polak wróci do Barcelony, temat jego potencjalnego wypożyczenia na sześć ostatnich miesięcy kontraktu wróci. Na ten moment nie wiadomo, czy polski napastnik jest zainteresowany takim rozwiązaniem oraz czy klub rozpatruje to w kategorii "do rozważenia".

