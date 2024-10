- To dla mnie moment dumy. Szczerze byłem gotowy na emeryturę. I byłem szczęśliwy. Nie zrobiłbym tego dla nikogo innego. Ale obecność tutaj w ostatnich dniach, patrzenie na to, jak ludzie mnie traktują i jak ważne jest to dla nich, sprawia, że czuję się dumny będąc częścią tej niezwykłej rodziny. Bo chociaż jest to ogromna instytucja i wielki klub piłkarski, poczułem tu rodzinny klimat w ciągu dwóch ostatnich dni. Dla mnie to duża rzecz, ponieważ rodzina zawsze była dla mnie niezwykle istotna. A teraz nieco ją rozszerzyłem - powiedział Wojciech Szczęsny po sfinalizowaniu swojego transferu do FC Barcelona.

Reklama