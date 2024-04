FC Barcelona, choć w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain wygrała 3:2, to ostatecznie nie zdołała wywalczyć sobie awansu do kolejnej fazy i w rewanżu na własnym stadionie uległa ona przeciwnikom aż 1:4. Część krytyki za tę klęskę spadła na Roberta Lewandowskiego, który jednak swojego obrońcę odnalazł choćby w osobie Jana Tomaszewskiego. Dawny bramkarz odniósł się też w jasnych słowach do tego, czy to już czas dla napastnika na "ucieczkę" do Arabii Saudyjskiej.