Tym razem o Robercie Lewandowskim głośno jest nie dzięki jego boiskowym popisom, zaliczanym asystom i strzelanym golom, a z innego powodu. Mateusz Skwierawski z WP Sportowych Faktów w szeroko komentowanym teraz artykule wraca do mundialu w Katarze, a konkretnie do wydarzeń, jakie rzekomo rozegrały się podczas przygotowań reprezentacji Polski do meczu z Francją w 1/8 finału mistrzostw świata. Według dziennikarza miało wówczas dojść do nieprzyjemnego incydentu z "Lewym" w roli głównej.