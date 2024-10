Oto sekret formy Lewandowskiego. Media ujawniają, wszystko się wydało

Kataloński "Sport" podał, że duża w tym zasługa nowego trenera . Flick umiejętnie bowiem zarządza minutami na boisku swojej podstawowej "9". Kapitan "Biało-Czerwonych" wystąpił od początku we wszystkich 10 meczach Barcelony w obecnych rozgrywkach, ale był już sześć razy zmieniany, co stanowi prawie 42 procent przypadków z zeszłego roku.

La Liga. Robert Lewandowski często jest zmieniany

"Lewy" w bieżącym sezonie trafił już dziewięć razy do siatki, na co potrzebował 804 minut, co daje średnią na poziomie 89 minut. Jest ona na razie znacznie wyższa niż w poprzednich rozgrywkach, kiedy napastnik strzelił 26 goli w 3798 minut, co dało średnią wynoszą 189 minut.