Oto rola Lewandowskiego w Barcelonie! Prawda wyszła na jaw

W piątek o godzinie 12.30 rozpocznie się oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. "Duma Katalonii" na zakup polskiego gwiazdora wydała grube miliony. Jeden z hiszpańskich dziennikarzy zdradził, dlaczego Joan Laporta tak bardzo starał się o dołączenie "Lewego" do drużyny. Polak w klubie ma odegrać bowiem kluczową rolę.

Oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w Barcelonie - relacja na żywo

To dlatego Barcelona zakupiła Lewandowskiego? Hiszpański dziennikarz nie ma wątpliwości

"Prezes Barcelony Joan Laporta potrzebował pozyskać postać medialną i sportową, która może zamknąć erę Messiego" - zdradził Jose Garcia, cytowany przez "Sport Onet". Hiszpan przypomniał, że to właśnie Laporta wyznaczył sobie za zadanie przywrócenie "Dumie Katalonii" jej dawnej chwały.

Zdaniem Garcii, 60-latek potrzebował w swoim klubie kogoś, kto pomógłby Barcelonie ze względu na swoje dotychczasowe osiągnięcia. Ktoś, kto nie tylko promowałby drużynę swoim nazwiskiem, ale także zdobywał bramki. Dlatego właśnie zdecydowano, że do drużyny należałoby pozyskać kapitana reprezentacji Polski.

Lewandowski był najlepszym piłkarzem świata pod tym względem. To była niezwykła możliwość zatrudnienia zawodnika, który zawsze jest zapraszany na gale, gdzie wręcza się najważniejsze nagrody i który otworzyłby Barcelonie drzwi do sukcesów. I gwarancje goli dla drużyny, która pod wodzą Xaviego grała dobrze, ale potrzebowała większej skuteczności - przyznał.

Robert Lewandowski zagrał już trzy mecze w barwach "Dumy Katalonii". Niestety, Polak do tej pory nie strzelił jeszcze gola. Bramkę w meczu z New York Red Bulls zdobył jednak Memphis Depay. Do tej pory to właśnie on występował z "dziewiątką" na plecach.

