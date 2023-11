Oto przyszłość Lewandowskiego? Były dyrektor Barcelony zdradził to w Polsce

Eric Abidal trafił do FC Barcelona w lipcu 2007 roku. W ciągu kolejnych sześciu sezonów zdobył z klubem dwukrotnie Ligę Mistrzów i czterokrotnie mistrzostwo Hiszpanii. Poza tym ma też na koncie Klubowe Mistrzostwo Świata (dwukrotnie), Superpuchar UEFA (trzykrotnie), Puchar Hiszpanii (dwukrotnie) i Superpuchar Hiszpanii (czterokrotnie) . Po odejściu z "Dumy Katalonii" piłkarz występował jeszcze we Francji i Grecji, a karierę zakończył w styczniu 2015 roku.

Do barcelońskiego klubu wrócił latem 2018 roku, aby pracować w roli dyrektora sportowego. Na tym stanowisku nie pozostał jednak długo - w sierpniu 2020 roku zakończył tę przygodę. Wciąż pozostaje jednak przy "Blaugranie", obecnie jako doradca.

Eric Abidal odwiedził Warszawę. Zaskoczył wypowiedzią o Lewandowskim

We wtorek Abidal pojawił się w Warszawie. Do stolicy naszego kraju przyleciał jako prelegent podczas VI Kongresu Sport Biznes Polska. Wziął udział w specjalnym panelu, podczas którego dzielił się swoimi doświadczeniami z pracy w charakterze dyrektora sportowego. - Dyrektor sportowy musi podejmować ostateczne decyzje. Jego rolą jest analizowanie wszystkich informacji, które spływają do niego od skautów, i wybranie najlepszej opcji. Dziś coraz bardziej pomaga nam technologia, ale na końcu wciąż liczą się wiedza i instynkt dyrektora - powiedział Francuz.