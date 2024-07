Robert Lewandowski "tworzy" problem? Kownacki: Sam się zastanawiam

Zanim "Biało-Czerwoni" jesienią przystąpią do meczów "polskiej" grupy A1 w Lidze Narodów, kilka tematów znów "wybiło". Jednym z nich jest wpływ na zespół Roberta Lewandowskiego, w stosunku do którego wymagania wciąż są gigantyczne. Choć wydawać by się mogło, że kłopoty dopiero nadciągają, wszak snajper FC Barcelona ma już prawie 36 lat i wiecznie grał na swoim poziomie nie będzie, to "Lewy" nieustannie musi mierzyć się z gigantycznymi oczekiwaniami. A w przypadku braku zadowalających wyników, jest pierwszym winnym wywoływanym do odpowiedzi.