Oto nowy "dom" Lewandowskiego. Luksus to mało powiedziane. Cena robi wrażenie
Robert Lewandowski niedawno kupił sobie luksusowy jacht, a ten zawitał do Gdyni, gdzie został "przyłapany" przez ciekawskich. Choć nie wiadomo oficjalnie, ile polski piłkarz wydał tak naprawdę na nowy "dom", to wśród ekspertów pada kwota sięgająca 33 mln zł. Na TikToka trafiło nagranie z Gdyni, dzięki któremu można przyjrzeć się zakupionemu przez napastnika cacku.
Obecnie majątek Lewandowskich szacowany jest na około 1,2 miliarda złotych. Niedawno para zakończyła budowę swojego domu w Barcelonie, a na dniach kibice zapewne dowiedzą się, czy piłkarz przejdzie do Chicago Fire, czy też poszuka dla siebie innej zawodniczej drogi.
Robert Lewandowski kupił sobie nowy jacht
Robert Lewandowski i jego żona, Anna, postanowili zainwestować swoje pieniądze już nie w nieruchomość, a w coś, co może im posłużyć przez długie lata na morskich wojażach - para postanowiła sprawić sobie jacht. Ten niedawno miał zacumować o wybrzeży Gdyni, a w sieci pojawiło się nagranie, które pokazywało, jak wygląda z zewnątrz.
Jak donoszą branżowe media, Lewandowscy mieli wydać na nową ruchomość około 33 miliony zł, choć, jak się okazuje, ze względu na ambasadorską współpracę ze stocznią, która zbudowała jacht, mógł pozwolić sobie zapewne na obniżenie docelowej ceny produktu.
Tak prezentuje się jacht Lewandowskiego
Piłkarz skorzystał ze swojej współpracy ze stocznią z Gdańska Sunreef Yachts. Okazało się, że marka już wcześniej działała wspólnie z innymi sportowcami, w tym choćby z Fernando Alonso i Rafaelem Nadalem (kto wie, czy w takim razie za kilka lat na podobny zakup nie zdecyduje się np. Iga Świątek, idąc w ślady idola).
Jacht 80 Sunreef Power NEXT, czyli ten, na który zdecydować miał się ostatecznie Lewandowski, ma powierzchnię użytkową 366 metrów kwadratowych, co czyni z niego prawdziwą pływającą willę. Widać, że Lewandowscy mocno przemyśleli swój nowy zakup i zapewne go nie pożałują.