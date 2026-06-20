Oto nowy "dom" Lewandowskiego. Luksus to mało powiedziane. Cena robi wrażenie

Obecnie majątek Lewandowskich szacowany jest na około 1,2 miliarda złotych. Niedawno para zakończyła budowę swojego domu w Barcelonie, a na dniach kibice zapewne dowiedzą się, czy piłkarz przejdzie do Chicago Fire, czy też poszuka dla siebie innej zawodniczej drogi.

Robert Lewandowski kupił sobie nowy jacht

Robert Lewandowski i jego żona, Anna, postanowili zainwestować swoje pieniądze już nie w nieruchomość, a w coś, co może im posłużyć przez długie lata na morskich wojażach - para postanowiła sprawić sobie jacht. Ten niedawno miał zacumować o wybrzeży Gdyni, a w sieci pojawiło się nagranie, które pokazywało, jak wygląda z zewnątrz.

Jak donoszą branżowe media, Lewandowscy mieli wydać na nową ruchomość około 33 miliony zł, choć, jak się okazuje, ze względu na ambasadorską współpracę ze stocznią, która zbudowała jacht, mógł pozwolić sobie zapewne na obniżenie docelowej ceny produktu.

Tak prezentuje się jacht Lewandowskiego

Piłkarz skorzystał ze swojej współpracy ze stocznią z Gdańska Sunreef Yachts. Okazało się, że marka już wcześniej działała wspólnie z innymi sportowcami, w tym choćby z Fernando Alonso i Rafaelem Nadalem (kto wie, czy w takim razie za kilka lat na podobny zakup nie zdecyduje się np. Iga Świątek, idąc w ślady idola).

Jacht 80 Sunreef Power NEXT, czyli ten, na który zdecydować miał się ostatecznie Lewandowski, ma powierzchnię użytkową 366 metrów kwadratowych, co czyni z niego prawdziwą pływającą willę. Widać, że Lewandowscy mocno przemyśleli swój nowy zakup i zapewne go nie pożałują.

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Robert Lewandowski i Anna Lewandowska FRANCK FIFE / AFP AFP

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski, 2018 r. Kurnikowski AKPA





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