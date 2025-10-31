Oto lista niepokoju Barcelony, jest na niej Robert Lewandowski. Pilne spotkania w klubie

"Plan anty-kontuzje" - brzmi tytuł z piątkowej okładki "Mundo Deportivo". FC Barcelona zdaje sobie sprawę, że musi coś zrobić z plagą urazów, która dotyka kolejnych zawodników i zmniejsza szanse drużyny Hansiego Flicka na obronę tytułu ligowego i zdobycie Ligi Mistrzów po jedenastu latach przerwy.

Aż 13 z 23 piłkarzy pierwszego zespołu miało w tej kampanii już spore problemy zdrowotne. Według wyliczeń liczba kontuzji z tego sezonu osiągnęła połowę tej z 2024/2025. To bardzo niepokojące, wydaje się, że miało duży wpływ na ostatnie potknięcia "Dumy Katalonii". Przegrała ona 3 z ostatnich 5 meczów - poległa z Paris Saint-Germain, Sevillą i Realem Madryt, a zwycięstwo nad Gironą musiała "przepchnąć" w doliczonym czasie gry. Z pewnością zespół ma swój gorszy moment.

Jak czytamy we wspomnianym dzienniku, w klubie przeprowadzono "radiografię" tego kłopotu. Odbyło się kilka wewnętrznych spotkań. Analiza poskutkowała tym, że Hansi Flick już zaczął modyfikować sposób odpoczynku graczy, by zatrzymać złą serię.

Listę niepokoju współtworzy Robert Lewandowski, któremu w październiku odnowiła się kontuzja z sierpnia.

Plaga kontuzji w Barcelonie. Hansi Flick i jego sztab nie stoją z założonymi rękami

Działacze i członkowie sztabu szkoleniowego doszli do wniosku, że jej przyczyny są trzy - natłok meczów (wskazano na to, że Pedri przed urazem zagrał w 41 kolejnych meczach), brak szerszych rotacji w składzie spowodowany pierwszymi kontuzjami oraz słabszy nadzór zdrowia zawodników podczas zgrupowań kadr narodowych (na tychże urazów doznało 6 z 13 wspomnianych, oprócz "Lewego" także Marc-Andre ter Stegen, Dani Olmo, Ferran Torres, Frenkie de Jong i Lamine Yamal).

"Eksperci uważają, że obciążenie pracą w klubach różni się od tego w reprezentacjach. W związku z tym nie ma takiego samego poziomu nadzoru, jaki jest zapewniony zawodnikom w klubach, gdzie spędzają większość sezonu i ich występy są szczegółowo analizowane" - czytamy.

W niedzielę o 18:30 "Duma Katalonii" zagra z Elche w ramach 11. kolejki LaLiga.

Uraz Lewandowskiego. "Nie ma tematu, że piłkarz przyjeżdża na kadrę i myśli, że może odnieść kontuzję" Polsat Sport

Robert Lewandowski w Barcelonie InteriaSport.pl INTERIA.PL

Lamine Yamal i Robert Lewandowski JOSEP LAGO / AFP AFP

Hansi Flick JOSEP LAGO AFP