Oto konsekwencje porażki ekipy Lewandowskiego. Jest zmiana, MLS potwierdza
Robert Lewandowski ma już za sobą dwa mecze w Barwach Chicago Fire. Niestety w obu kapitan reprezentacji Polski nie wpisał się na listę strzelców. Jakby tego było mało, ekipa z "Wietrznego Miasta" nie zdobyła w nich choćby jednego punktu do tabeli. Kiepska postawa podopiecznych Gregga Berhaltera ma pierwsze konsekwencje. Nowa drużyna "Lewego" zanotowała spadek w klasyfikacji swojej konferencji.
Transfer Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie futbolu ostatnich miesięcy. Podekscytowani kibice w Stanach Zjednoczonych liczyli na to, że doświadczony napastnik z miejsca stanie się wielką gwiazdą rozgrywek. Na błysk naszego rodaka będą jednak musieli poczekać. Za 37-latkiem dwie potyczki, w których nie odegrał pierwszoplanowej roli. Ba, w nocy z soboty na niedzielę na boisko wszedł dopiero z ławki rezerwowych.
"Gra w takim ustawieniu bez Hugo Cuypersa jest nieefektywna, a sam Robert nie może się ciągle cofać do rozegrania, a momentami do linii obrony. Trudny początek Polaka w nowych barwach, ale następny mecz dopiero za tydzień i do tego przed własną publicznością, gdzie Chicago Fire czuję się znacznie lepiej" - pisała między innymi w mediach społecznościowych Katarzyna Przepiórka, ekspertka od amerykańskiego futbolu.
MLS. Zmiany w tabeli Konferencji Wschodniej. Zła seria Chicago Fire trwa
Do wspomnianego wyżej spotkania "Strażacy" podejdą w niezbyt dobrych humorach, nie tylko za sprawą kiepskiego początku polskiego napastnika w nowych barwach. Druga porażka z rzędu zaowocowała zmianą w tabeli Konferencji Wschodniej. Przed przyjściem Warszawianina drużyna z "Wietrznego Miasta" plasowała się na trzeciej lokacie. Teraz jednak spadła o jedno miejsce i ogląda plecy New England Revolution.
Ekipa mająca siedzibę w Foxborough kilka godzin temu wygrała aż 4:1 z Atlanta United, uciekła tym samym "Strażakom" na trzy "oczka". Zawodnicy Gregga Berhaltera zapewne będą chcieli szybko odpowiedzieć, ale muszą też oglądać się za siebie. Ostatnia z ekip bezpośrednio kwalifikujących się do play-off (FC Cincinnati) traci zaledwie trzy punkty. Robert Lewandowski i spółka mają za to jedno zaległe spotkanie. Chodzi o przełożony mecz z Vancouver Whitecaps.