Oto konsekwencje porażki ekipy Lewandowskiego. Jest zmiana, MLS potwierdza

Wojciech Kulak

Wojciech Kulak

Robert Lewandowski ma już za sobą dwa mecze w Barwach Chicago Fire. Niestety w obu kapitan reprezentacji Polski nie wpisał się na listę strzelców. Jakby tego było mało, ekipa z "Wietrznego Miasta" nie zdobyła w nich choćby jednego punktu do tabeli. Kiepska postawa podopiecznych Gregga Berhaltera ma pierwsze konsekwencje. Nowa drużyna "Lewego" zanotowała spadek w klasyfikacji swojej konferencji.

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Robert LewandowskiJared Lennon / GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP

Transfer Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie futbolu ostatnich miesięcy. Podekscytowani kibice w Stanach Zjednoczonych liczyli na to, że doświadczony napastnik z miejsca stanie się wielką gwiazdą rozgrywek. Na błysk naszego rodaka będą jednak musieli poczekać. Za 37-latkiem dwie potyczki, w których nie odegrał pierwszoplanowej roli. Ba, w nocy z soboty na niedzielę na boisko wszedł dopiero z ławki rezerwowych.

"Gra w takim ustawieniu bez Hugo Cuypersa jest nieefektywna, a sam Robert nie może się ciągle cofać do rozegrania, a momentami do linii obrony. Trudny początek Polaka w nowych barwach, ale następny mecz dopiero za tydzień i do tego przed własną publicznością, gdzie Chicago Fire czuję się znacznie lepiej" - pisała między innymi w mediach społecznościowych Katarzyna Przepiórka, ekspertka od amerykańskiego futbolu.

MLS. Zmiany w tabeli Konferencji Wschodniej. Zła seria Chicago Fire trwa

Do wspomnianego wyżej spotkania "Strażacy" podejdą w niezbyt dobrych humorach, nie tylko za sprawą kiepskiego początku polskiego napastnika w nowych barwach. Druga porażka z rzędu zaowocowała zmianą w tabeli Konferencji Wschodniej. Przed przyjściem Warszawianina drużyna z "Wietrznego Miasta" plasowała się na trzeciej lokacie. Teraz jednak spadła o jedno miejsce i ogląda plecy New England Revolution.

Ekipa mająca siedzibę w Foxborough kilka godzin temu wygrała aż 4:1 z Atlanta United, uciekła tym samym "Strażakom" na trzy "oczka". Zawodnicy Gregga Berhaltera zapewne będą chcieli szybko odpowiedzieć, ale muszą też oglądać się za siebie. Ostatnia z ekip bezpośrednio kwalifikujących się do play-off (FC Cincinnati) traci zaledwie trzy punkty. Robert Lewandowski i spółka mają za to jedno zaległe spotkanie. Chodzi o przełożony mecz z Vancouver Whitecaps.

Czołówka Konferencji Wschodniej MLS:

Tabela ligowa z dziesięcioma drużynami piłkarskimi, prezentująca kolejno: nazwę klubu, liczbę punktów, liczbę rozegranych meczów oraz statystyki związane ze zwycięstwami, remisami i porażkami, a także bilans bramek i wyniki domowe oraz wyjazdowe; na pi...
Czołówka Konferencji Wschodniej MLSmlssoccer.commateriał zewnętrzny

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Mężczyzna w białej koszulce piłkarskiej z granatowymi akcentami i herbem drużyny na piersi, patrzący do góry z lekkim uśmiechem na twarzy, na ciemnym tle.
Robert Lewandowski w barwach Chicago FireLeonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP
Mężczyzna w jasnej sportowej bluzie siedzi na fotelu obok mikrofonu, odpowiadając na pytania podczas konferencji prasowej; w tle niebieskie fotele i czerwone tło z logotypami.
Robert LewandowskiJAYDEN MACKAFP
Piłkarz w białej koszulce trzyma pod pachą zdjętą czerwoną koszulkę meczową, na tle oświetlonego stadionu z widocznymi zawodnikami i trenerami po lewej stronie kadru.
Robert LewandowskiAFP


"Lewandowski był bardzo sceptyczny". Znamy kulisy transferu Polaka do Chicago FirePolsat Sport

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