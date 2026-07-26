Oto konsekwencje porażki ekipy Lewandowskiego. Jest zmiana, MLS potwierdza

Transfer Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie futbolu ostatnich miesięcy. Podekscytowani kibice w Stanach Zjednoczonych liczyli na to, że doświadczony napastnik z miejsca stanie się wielką gwiazdą rozgrywek. Na błysk naszego rodaka będą jednak musieli poczekać. Za 37-latkiem dwie potyczki, w których nie odegrał pierwszoplanowej roli. Ba, w nocy z soboty na niedzielę na boisko wszedł dopiero z ławki rezerwowych.

"Gra w takim ustawieniu bez Hugo Cuypersa jest nieefektywna, a sam Robert nie może się ciągle cofać do rozegrania, a momentami do linii obrony. Trudny początek Polaka w nowych barwach, ale następny mecz dopiero za tydzień i do tego przed własną publicznością, gdzie Chicago Fire czuję się znacznie lepiej" - pisała między innymi w mediach społecznościowych Katarzyna Przepiórka, ekspertka od amerykańskiego futbolu.

MLS. Zmiany w tabeli Konferencji Wschodniej. Zła seria Chicago Fire trwa

Do wspomnianego wyżej spotkania "Strażacy" podejdą w niezbyt dobrych humorach, nie tylko za sprawą kiepskiego początku polskiego napastnika w nowych barwach. Druga porażka z rzędu zaowocowała zmianą w tabeli Konferencji Wschodniej. Przed przyjściem Warszawianina drużyna z "Wietrznego Miasta" plasowała się na trzeciej lokacie. Teraz jednak spadła o jedno miejsce i ogląda plecy New England Revolution.

Ekipa mająca siedzibę w Foxborough kilka godzin temu wygrała aż 4:1 z Atlanta United, uciekła tym samym "Strażakom" na trzy "oczka". Zawodnicy Gregga Berhaltera zapewne będą chcieli szybko odpowiedzieć, ale muszą też oglądać się za siebie. Ostatnia z ekip bezpośrednio kwalifikujących się do play-off (FC Cincinnati) traci zaledwie trzy punkty. Robert Lewandowski i spółka mają za to jedno zaległe spotkanie. Chodzi o przełożony mecz z Vancouver Whitecaps.

Czołówka Konferencji Wschodniej MLS:

Czołówka Konferencji Wschodniej MLS mlssoccer.com materiał zewnętrzny

Robert Lewandowski w barwach Chicago Fire Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

Robert Lewandowski JAYDEN MACK AFP

Robert Lewandowski AFP





"Lewandowski był bardzo sceptyczny". Znamy kulisy transferu Polaka do Chicago Fire Polsat Sport