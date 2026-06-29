Oto kolejny klub Lewandowskiego. Jest oficjalny komunikat
Cztery sezony i koniec. Robert Lewandowski latem 2026 roku ostatecznie odszedł z FC Barcelona i tym samym zakończyła się jego era w europejskim futbolu. Doniesienia płynące z polskich oraz zagranicznych mediów się potwierdziły. Kapitan naszej reprezentacji przeniesie się do Stanów Zjednoczonych. Mamy już oficjalne potwierdzenie transferu do Chicago Fire.
Trzy mistrzostwa Hiszpanii, jeden Puchar Króla, trzy Superpuchary krajowe. Ligi Mistrzów, niestety, zdobyć się nie udało, ale nie zmienia to faktu, że Robert Lewandowski ma za sobą spektakularną przygodę w Barcelonie.
Polski napastnik w ciągu tych czterech lat stał się symbolem odrodzenia klubu. Najpierw pod wodzą Xaviego Hernandeza poprowadził Barcę do pierwszego mistrzostwa Hiszpanii w erze po Leo Messim, a później, już za kadencji Hansiego Flicka, zdobył dwa kolejne tytuły oraz wiele innych trofeów.
Transfer Roberta Lewandowskiego w 2022 roku był dla Barcelony kamieniem milowym. Sygnałem, że drużyna zamierza wrócić do europejskiej elity i tak właśnie się stało. Dla Polaka było to natomiast ogromne wyzwanie - dźwignąć zespół pogrążony w tak dużym kryzysie sportowym.
Pomijając jeden całkowicie nieudany sezon 2023/24, pobyt Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona był niezwykle udany. Po czterech latach ten rozdział jednak się kończy. Polak odchodzi z klubu jako mistrz Hiszpanii. Opuszcza Europę z czternastoma takimi trofeami. Poprzednie mistrzostwa zdobywał w Niemczech i w Polsce.
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Kolejnym krajowym tytułem Lewandowskiego będzie już ten zdobyty poza Europą. Kapitan reprezentacji Polski przenosi się Chicago Fire. Jednak nie Arabia Saudyjska a Stany Zjednoczone będą kolejnym krajem, w którym polski napastnik będzie strzelał gole.
O przenosinach Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire poinformował już Fabrizio Romano. Jego słynne "Here we go!" oznacza, że kwestia transferu był już przesądzona.
Teraz nadedzło oficjalne potwierdzenie. Klub ze Stanów Zjednoczonych o podpisaniu umowy z Polakiem poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.