Oto klucz do transferu Lewandowskiego? Bayern musiałby wykonać ten ruch

Wcześniej lub później czeka nas najprawdopodobniej największy hit transferowy w dziejach polskiej piłki - Robert Lewandowski bez wątpienia ma zamiar opuścić Bayern Monachium i dołączyć do innego europejskiego giganta, w domyśle FC Barcelona, bo to kataloński klub ma być marzeniem "Lewego".

Problem polega jednak na tym, że na te przenosiny będziemy musieli być może poczekać do lata 2023 roku - dopiero wówczas wygaśnie bowiem umowa napastnika z mistrzami Niemiec, a ci zdają się być niewzruszeni w tym względzie i życzą sobie - co zresztą raczej nie dziwi - by Polak wypełnił kontrakt w całości.

Robert Lewandowski w FC Barcelona? To możliwe, ale...

Włodarze Bayernu mogą jednak zmienić diametralnie swoje zdanie, o ile uzyskają pewność, że będą mieć do dyspozycji w kolejnej ligowej kampanii napastnika światowej klasy - i jak podaje włoski portal TuttoMercatoWeb chodzi tu konkretnie o Romelu Lukaku.

Rosły Belg ma budzić już teraz poważne zainteresowanie ze strony "Die Roten" - w Italii są przekonani, że pierwsze kontakty w sprawie transferu gracza zostały już podjęte, a jego agent, Federico Pastorello, ma już być po pierwszych rozmowach z przedstawicielami klubu. Na stole miała znaleźć się oferta trwającej trzy lata umowy.

Dla Lukaku może to być kusząca propozycja - jego powrót po kilku latach do zespołu Chelsea nie okazał się bowiem tak udany, jak zakładano. Gracz zdobył co prawda 15 goli, ale oczekiwano od niego znacznie większej liczby trafień, a co więcej napastnik sam dawał do zrozumienia, że może lepiej by było, gdyby... pozostał w Interze Mediolan.

Inter Mediolan również walczy o Romelu Lukaku

I to jest właśnie wątek, dla którego włoskie media podjęły całą sprawę - o belgijskiego futbolistę mają również walczyć usilnie "Nerazzurri", dla których Lukaku jest bohaterem i jednym z głównych architektów zdobytego w 2021 roku mistrzostwa Włoch. Problem tkwi w tym, że ekipa z Lombardii może nie mieć odpowiednich funduszy na transfer definitywny i celowałaby raczej w wypożyczenie - a ta opcja ma nie wchodzić dla Chelsea w grę, bowiem zależy jej na konkretnych kwotach, które może przeznaczyć na solidne wzmocnienia tego lata.

Bayern wydaje się więc być na dużo lepszej pozycji - i jeśli przypieczętuje zakontraktowanie Romelu Lukaku, to powinien nastąpić efekt domina i Robert Lewandowski otrzyma pozwolenie na wyprowadzkę do Hiszpanii. Warto więc śledzić pod tym kątem poczynania Bawarczyków - i ewentualne ruchy z Włoch.

