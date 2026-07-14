Dziś o godzinie 21:00 w Arlington poznamy pierwszego finalistę tegorocznych mistrzostw świata, którego wyłoni mecz Francja - Hiszpania. Wzrok polskich fanów zacznie zapewne jednak uciekać w stronę Stanów Zjednoczonych znacznie wcześniej, a wszystko z uwagi na Roberta Lewandowskiego.

O godzinie 17:30 rozpocznie się bowiem pierwszy trening Chicago Fire, w którym weźmie udział kapitan reprezentacji Polski, a początek zajęć będzie otwarty dla mediów. Później natomiast 37-latek pojawi się na konferencji prasowej, pierwszy raz przemawiając publicznie jako zawodnik "Strażaków". A towarzyszyć ma mu trener Gregg Berhalter.

Robert Lewandowski wyruszył w podróż do Stanów Zjednoczonych już w poniedziałek, a jego podróż mimo kilkudziesięciominutowego opóźnienia przebiegła spokojnie. Po lądowaniu Polak udał się do hotelu Waldorf Astoria, gdzie powitał go przedstawiciel klubu.

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Teraz można już natomiast odliczać godziny, a nawet minuty do debiutanckich zajęć "Lewego" w nowej ekipie. Atmosferę podgrzewa także sam klub Chicago Fire, który opublikował nagranie prezentujące serdeczne powitanie byłego snajpera FC Barcelona z nowym trenerem Greggiem Berhalterem.

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Na opublikowanym filmiku nie słychać dokładnie, o czym rozmawiają obaj panowie, ale widać, że na początku współpracy podchodzą do siebie z sympatią i respektem.

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Sam Robert Lewandowski udostępnił ten post na swoim koncie, kierując przy tym bardzo krótką wiadomość do miejscowych fanów:

Cześć Chicago!

Wpis Roberta Lewandowskiego na Instastory @_rl9 ESP/Instagram

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski Photo by DAVID ALIAGA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





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