Oto co spotkało Lewandowskiego w USA. Pierwsza wiadomość. Wystarczyły dwa słowa

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

To wyjątkowy dzień w karierze Roberta Lewandowskiego, który na dobre rozpocznie jego pierwszy w karierze pozaeuropejski rozdział w piłce klubowej. Dziś kapitan reprezentacji Polski po raz pierwszy zaprezentowany zostanie w roli piłkarze Chicago Fire, odbywając także premierowy trening z nowymi kolegami. 37-latek jest już na miejscu, gdzie przywitał go trener Gregg Berhalter. Pochwalił się w tym w mediach społecznościowych sam klub, ale i nasz napastnik, kierując krótką wiadomość do miejscowych fanów.

Robert Lewandowski i Gregg Berhalter spacerują z torbami na tle budynku z dużym logo Chicago Fire.
Robert Lewandowski i trener Chicago Fire Gregg Berhalterx.com @ChicagoFireESP/Twitter

Dziś o godzinie 21:00 w Arlington poznamy pierwszego finalistę tegorocznych mistrzostw świata, którego wyłoni mecz Francja - Hiszpania. Wzrok polskich fanów zacznie zapewne jednak uciekać w stronę Stanów Zjednoczonych znacznie wcześniej, a wszystko z uwagi na Roberta Lewandowskiego.

O godzinie 17:30 rozpocznie się bowiem pierwszy trening Chicago Fire, w którym weźmie udział kapitan reprezentacji Polski, a początek zajęć będzie otwarty dla mediów. Później natomiast 37-latek pojawi się na konferencji prasowej, pierwszy raz przemawiając publicznie jako zawodnik "Strażaków". A towarzyszyć ma mu trener Gregg Berhalter.

Robert Lewandowski wyruszył w podróż do Stanów Zjednoczonych już w poniedziałek, a jego podróż mimo kilkudziesięciominutowego opóźnienia przebiegła spokojnie. Po lądowaniu Polak udał się do hotelu Waldorf Astoria, gdzie powitał go przedstawiciel klubu.

Robert Lewandowski witany w Chicago Fire. Spotkanie Polaka z trenerem

Teraz można już natomiast odliczać godziny, a nawet minuty do debiutanckich zajęć "Lewego" w nowej ekipie. Atmosferę podgrzewa także sam klub Chicago Fire, który opublikował nagranie prezentujące serdeczne powitanie byłego snajpera FC Barcelona z nowym trenerem Greggiem Berhalterem.

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Na opublikowanym filmiku nie słychać dokładnie, o czym rozmawiają obaj panowie, ale widać, że na początku współpracy podchodzą do siebie z sympatią i respektem.

Sam Robert Lewandowski udostępnił ten post na swoim koncie, kierując przy tym bardzo krótką wiadomość do miejscowych fanów:

Cześć Chicago!
napisał polski snajper
Dwóch mężczyzn ubranych w sportowe stroje obejmuje się serdecznie na tle miejskiego parkingu, obok zaparkowanego czarnego samochodu.
Wpis Roberta Lewandowskiego na Instastory@_rl9ESP/Instagram

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Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Elegancko ubrany mężczyzna w garniturze i okularach przeciwsłonecznych z plecakiem na ramionach, w tle flaga Polski i fragment samolotu.
Robert LewandowskiAFP
Mężczyzna w sportowej koszulce z kolorowymi paskami wznosi rękę w geście pożegnania lub pozdrowienia, z poważnym wyrazem twarzy.
Robert LewandowskiPhoto by DAVID ALIAGA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP


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