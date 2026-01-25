W sobotę doszło do zmiany na szczycie tabeli La Liga. Na fotelu lidera rozgościł się Real Madryt, który w wymagającym boju pokonał Villarreal 2:0 po dublecie Kyliana Mbappe. I mógł spokojnie czekać na to, co w niedzielę zrobi FC Barcelona.

A zadanie stojące przez "Dumą Katalonii" było zdecydowanie łatwiejsze. Jej rywalem był bowiem beniaminek Real Oviedo, który przed wyjściem na Camp Nou był skazywany na porażkę.

Przyjezdnym wystarczyło sił i jakości tylko na pierwszą połowę, która zakończyła się bezbramkowym remisem. Po przerwie podopieczni trenera Hansiego Flicka zdobyli trzy bramki, a do siatki trafiali odpowiednio: Dani Olmo, Raphinha oraz Lamine Yamal.

Z zerowym dorobkiem mecz zakończył Robert Lewandowski, choć rozegrał go w pełnym dystansie. A katalońskie media potraktowały go w sposób jednoznaczny.

FC Barcelona ograła Real Oviedo. Tak oceniony został Robert Lewandowski

Dziennik "Sport" uznał "Lewego" za najsłabszego piłkarza w całej drużynie. Polak jako jedyny otrzymał notę "5" w 10-stopniowej skali.

Gdy tylko wszedł do gry, miał kilka dogodnych okazji. Nie wykorzystał świetnego podania Casado i nie strzelił gola po doskonałym podaniu Erica Garcii. Po przerwie zmarnował jeszcze jedną szansę i miało się wrażenie, że mógł strzelić więcej niż jednego gola

- "Przyciśnięty" - tak z kolei nazwał Roberta Lewandowskiego Xavier Munoz z "Mundo Deportivo".

- Flick trzymał go od początku do końca, aby sprawdzić, czy polska "dziewiątka" ponownie trafi do bramki, szukając celności, której Barcelona tak bardzo będzie potrzebował w środę w meczu z Kopenhagą. Miał okazję zdobyć bramkę na koniec, ale zwinny Escandell uniemożliwił mu strzelenie gola z bliskiej odległości - dodał.

Szansa na rehabilitację i zebranie znacznie lepszych recenzji przez Roberta Lewandowskiego nadejdzie już we wspomnianej potyczce z FC Kopenhaga. Stawka tego spotkania będzie spora.

"Duma Katalonii" wciąż walczy bowiem o miejsce w najlepszej ósemce fazy ligowej rozgrywek Ligi Mistrzów, które z automatu daje miejsce w 1/8 finału, bez konieczności rozgrywania dodatkowego dwumeczu.

