Oto co czeka Lewandowskiego w USA. Brutalna prawda. "Muszę go zmartwić"

Robert Lewandowski powolutku zmierza w stronę odwieszenia butów na kołkek. Wszystko wskazuje na to, że jego ostatnim przystankiem w piłkarskiej karierze będzie Chicago Fire. 37-latek podpisał już kontrakt z amerykańskim klubem.

Jak przekazał portal TVP Sport, prezentacja polskiego napastnika zaplanowana jest na 14 lipca o godz. 20:30 polskiego czasu, czyli o godz. 13:30 czasu lokalnego. Bardzo prawdopodobne, że już trzy dni później doczekamy się debiutu Lewandowskiego w MLS. 17 lipca o 2:30 czasu polskiego Chicago Fire zmierzy się z Vancouver Whitecaps.

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Tuż po ogłoszeniu odejścia z Barcelony media regularnie informowały o kolejnych ofertach dla kapitana naszej kadry. Ponoć w grze byli pracodawcy z Arabii Saudyjskiej, Turcji czy Włoch. Ostatecznie padło na USA. Czy Lewandowski podjął dobrą decyzję? Zdaniem Romana Koseckiego, jak najbardziej!

- Nie widzę minusów tej decyzji. Robert będzie się czuł w Chicago jak w domu. Tam jest największa Polonia na świecie. Wobec tego, ruch należy uznać za trafiony w kontekście zarówno sportowym, jak i marketingowym - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

Popularny "Kosa" sam kończył karierę w tym samym miejscu. Reprezentował barwy Chicago Fire w latach 1998-2000. W tym czasie zdążył rozegrać dla "Strażaków" 57 spotkań. Strzelił w nich 15 goli i zanotował 18 asyst.

60-latek podkreśla, że wcale nie powinno się deprecjonować amerykańskiej ligi, traktować jej jako miejsce "dla emerytów", bez ambicji i perspektyw.

- Jeśli ktoś myśli, że pojedzie się tam, a tempo będzie treningowe, to muszę go zmartwić. W MLS da się utrzymywać bardzo wysoki poziom. Szybki przykład? Lionel Messi. Argentyńczyk reprezentuje na co dzień Inter Miami, przyjeżdża na mundial i błyszczy najjaśniejszym światłem - dodaje.

Robert Lewandowski przychodzi do MLS jako zawodnik, który w ostatnim sezonie dla Barcelony strzelił 19 goli i nadal był ważnym elementem zespołu. Pozostaje poczekać na to, jak sprawdzi się w nowym zespole.

Robert Lewandowski Every Second Media/Shutterstock East News

Roman Kosecki Jan Bielecki/East News East News

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