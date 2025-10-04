Oto cała prawda ws. transferu Lewandowskiego. Są informacje z otoczenia Polaka

Wciąż pod znakiem zapytania stoi przyszłość Roberta Lewandowskiego. Napastnikowi z końcem aktualnego sezonu wygasa umowa z Barceloną i nie wiadomo, czy klub zdecyduje się na przedłużenie kontraktu na kolejny rok. Według różnych źródeł Polakowi ma zależeć na pozostaniu w zespole, co chce udowodnić swoimi występami.

W ośmiu rozegranych spotkaniach zdobył cztery gole i regularnie pojawia się na boisku. Mimo to nie otrzymał on żadnej konkretnej oferty. W przypadku zwlekania z decyzją ws. umowy sytuację będą mogły wykorzystać inne kluby. W mediach szczególnie głośno w ostatnim czasie było o zainteresowaniu Milanu.

Co więcej, według informacji, jakie przekazał Luca Cohen, miało już dojść do pierwszego spotkania. Z Pinim Zahavim, agentem reprezentanta Polski rozmawiać miał dyrektor sportowy włoskiej drużyny, Igli Tare. Podczas niego panowie mieli dyskutować o "zrozumieniu sytuacji przyszłości Polaka". Więcej w tym temacie podziałał "Fakt", który przekazał najnowsze informacje.

Są nowe informacje ws. transferu Lewandowskiego

Jak ustalił "Fakt" całe zainteresowanie Milanu ma w ogóle nie istnieć, a spotkanie między agentem a dyrektorem sportowym klubu nie odbyło się. Wieści te miała przekazać osoba blisko związana z otoczeniem Zahaviego.

- O rzekomym zainteresowaniu Milanu nie wie ani Robert, ani Pini - napisano.

Aktualnie Robert Lewandowski przygotowuje się do nadchodzącego meczu swojego klubu z Sevillą. To obędzie się już w niedzielę, 5 października. Jego początek zaplanowany jest na godz. 16:15. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

Po tym spotkaniu napastnik uda się do Polski na zgrupowanie reprezentacji. Podczas niego "Biało-Czerwoni" zagrają towarzysko z Nową Zelandią (9 października), a następnie w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata zmierzą się z Litwą (12 października).

FC Barcelona – Real Sociedad 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Lamine Yamal i Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona JOSEP LAGO AFP

Robert Lewandowski Javier Borrego AFP

Pini Zahavi AFP