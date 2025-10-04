Partner merytoryczny: Eleven Sports

Oto cała prawda ws. transferu Lewandowskiego. Są informacje z otoczenia Polaka

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Jakiś czas temu w mediach pojawiła się plotka odnośnie potencjalnego transferu Roberta Lewandowskiego do włoskiego Milanu. Według przekazanych wówczas wieści miało dojść do spotkania Piniego Zahaviego, agenta Polaka oraz Igliego Tare, dyrektora sportowego klubu. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał "Fakt".

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiAlex Caparros/Getty ImagesGetty Images

Wciąż pod znakiem zapytania stoi przyszłość Roberta Lewandowskiego. Napastnikowi z końcem aktualnego sezonu wygasa umowa z Barceloną i nie wiadomo, czy klub zdecyduje się na przedłużenie kontraktu na kolejny rok. Według różnych źródeł Polakowi ma zależeć na pozostaniu w zespole, co chce udowodnić swoimi występami.

W ośmiu rozegranych spotkaniach zdobył cztery gole i regularnie pojawia się na boisku. Mimo to nie otrzymał on żadnej konkretnej oferty. W przypadku zwlekania z decyzją ws. umowy sytuację będą mogły wykorzystać inne kluby. W mediach szczególnie głośno w ostatnim czasie było o zainteresowaniu Milanu.

    Co więcej, według informacji, jakie przekazał Luca Cohen, miało już dojść do pierwszego spotkania. Z Pinim Zahavim, agentem reprezentanta Polski rozmawiać miał dyrektor sportowy włoskiej drużyny, Igli Tare. Podczas niego panowie mieli dyskutować o "zrozumieniu sytuacji przyszłości Polaka". Więcej w tym temacie podziałał "Fakt", który przekazał najnowsze informacje.

    Są nowe informacje ws. transferu Lewandowskiego

    Jak ustalił "Fakt" całe zainteresowanie Milanu ma w ogóle nie istnieć, a spotkanie między agentem a dyrektorem sportowym klubu nie odbyło się. Wieści te miała przekazać osoba blisko związana z otoczeniem Zahaviego.

    - O rzekomym zainteresowaniu Milanu nie wie ani Robert, ani Pini - napisano.

    Aktualnie Robert Lewandowski przygotowuje się do nadchodzącego meczu swojego klubu z Sevillą. To obędzie się już w niedzielę, 5 października. Jego początek zaplanowany jest na godz. 16:15. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

      Po tym spotkaniu napastnik uda się do Polski na zgrupowanie reprezentacji. Podczas niego "Biało-Czerwoni" zagrają towarzysko z Nową Zelandią (9 października), a następnie w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata zmierzą się z Litwą (12 października).

      FC Barcelona – Real Sociedad 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

      Dwóch piłkarzy FC Barcelony w granatowo-bordowych koszulkach świętuje zdobycie bramki podczas meczu, uśmiechnięci zawodnicy obejmują się na tle stadionu i widowni.
      Lamine Yamal i Robert Lewandowski w barwach FC BarcelonaJOSEP LAGOAFP
      Robert Lewandowski
      Robert LewandowskiJavier BorregoAFP
      Pini Zahavi
      Pini ZahaviAFP

