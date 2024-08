Ostrzeżenie dla Roberta Lewandowskiego i spółki. Tak źle nie było nigdy

FC Barcelona zakończyła w poniedziałek przygotowania do sezonu Primera Division - niestety dla klubu w złym stylu, bo w Pucharze Gampera przegrała wyraźnie (0:3) z AS Monaco, co jest swoistym ewenementem jeśli mowa o najnowszej historii tych rozgrywek. Hiszpańskiej prasie oczywiście temat ten nie umknął, a pod adresem Hansiego Flicka, Roberta Lewandowskiego i reszty ekipy FCB padło kilka cierpkich słów...