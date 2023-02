Barcelonie szybko przyszło pożegnać się z Ligą Mistrzów . Zmagania zakończyła na zaledwie fazie grupowej, co dla klubu z pewnością nie jest zadowalającym rezultatem. Tak czy inaczej Xavi Hernandez i jego podopieczni nie mieli innego wyjścia, jak skupić się na rywalizacji w Lidze Europy . Na 16 lutego zaplanowano mecz "Dumy Katalonii" z Manchesterem United w 1/16 finału rozgrywek.

"Przed nami świetny, spektakularny dwumecz. Spodziewam się wysokiej intensywności. (...) W Lidze Mistrzów nie stanęliśmy na wysokości zadania, ale musimy zmierzyć się z rzeczywistością i rywalizować w Lidze Europy . Nie czujemy dodatkowej presji, w Barcelonie co tydzień są wyzwania. Camp Nou będzie niemal pełne. Szkoda, że nie gramy rewanżu u siebie. Wiele w kwestii awansu powie starcie na Old Trafford" - zapowiedział trener "Blaugrany" .

Hiszpańska prasa prognozuje, że Xavi zdecyduje się na najmocniejsze zestawienie już od pierwszej minuty . W kadrze znalazł się, rzecz jasna, m.in. Robert Lewandowski , dla którego będzie to pierwszy występ przeciwko Manchesterowi United w karierze. Ostrzeżenie dla Polaka wystosował Isaac Johnson, dziennikarz "Manchester Evening News".

Angielski dziennikarz nie ma wątpliwości. Raphael Varane z "przewagą psychologiczną" nad Robertem Lewandowskim

Zdaniem Johnsona Manchester zupełnie nie ma powodów, aby obawiać się starcia z Barceloną . Anglicy są w świetnej formie, która dodaje im pewności siebie. "Przegrali tylko raz w ostatnich 17 meczach i to z goniącym za tytułem Arsenalem " - wyjaśnia dziennikarz w rozmowie z serwisem WP Sportowe Fakty.

Z pewnością będą starali się zneutralizować potencjał strzelecki Lewandowskiego. "Oczywiście są bardzo świadomi zagrożenia ze strony Lewandowskiego i wiedzą, co potrafi. Będzie to pierwszy mecz napastnika przeciwko United w swojej karierze, więc jest to nowe doświadczenie dla obu stron" - twierdzi Anglik.