FC Barcelona pokonała Villarreal 4:3 w niedzielnym meczu trzeciej kolejki LaLiga. W ostatnich czternastu latach przegrała na Estadio de la Ceramica zaledwie raz. Znowu potwierdziło się, że ten obiekt historycznie jest dla niej dość komfortowy do gry. Choć w pewnym momencie musiała gonić wynik (przegrywała 2:3), to na pomoc przyszli Ferran Torres i Robert Lewandowski . Hiszpan wyrównał stan rywalizacji, a Polak przechylił szalę zwycięstwa na korzyść podopiecznych Xaviego Hernandeza.

Nie oznacza to jednak, że gra "Lewego" została oceniona pozytywnie. Dziennikarze uwzględniają fakt, że bramka snajpera "Blaugrany" była dobiciem piłki do pustej bramki, a w dodatku gra kombinacyjna byłego snajpera Bayernu Monachium w dalszym ciągu wygląda bardzo słabo. Albert Masnou z katalońskiego "Sportu" napisał artykuł, w którym odniósł się do ostatnich miesięcy w wykonaniu Polaka.