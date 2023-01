Ostry ból! Robert Lewandowski musiał zacisnąć zęby! Sprawa wyszła na jaw

Superpuchar Hiszpanii pierwszym trofeum Xaviego i Lewandowskiego

- Właśnie po to przyszedłem do Barcelony, aby zdobywać trofea. Pamiętajmy jednak, że najtrudniejsze mecze przed nami - powiedział po triumfie Robert, który wypracował bramkę na 1-0, podając do Gaviego, strzelił gola na 2-0, przy asyście Gaviego, a także brał udział w akcji, która zakończyła się trafieniem na 3-0 Pedriego. W hokeju Polak dostałby za to drugą asystę.