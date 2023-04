Nieprzyjemny komentarz byłego prezesa Legii Warszawa, Bogusław Leśnodorskiego, na temat Anny Lewandowskiej wciąż odbija się głośnym echem. "Darzę dużą estymą 'Lewego', w sensie jako sportowca, bo wiem, że bardzo dużo zrobił. Ale uważam, że są rzeczy, które są tak słabe, że się w głowie nie mieści. Mogę powiedzieć takie, co ludzie nie mówią. Jesteś żoną najlepszego napastnika na świecie i jedyne, o co walczysz, to żeby pokazała cię telewizja na meczu, z jaką przyszłaś torebką. No, k***a, wstyd. Tak upraszczam, już nie chcę więcej mówić. Wyobrażasz sobie żonę Messiego, żeby się tak zachowała?" - mówił w Kanale Sportowym. I dodawał:



Takich rzeczy mogę wymienić masę. To nie wynika z mojej insiderskiej wiedzy, tylko z obserwacji tego, co się dzieje

Sygnalizował, że w jego opinii takie zachowanie Anny nie wpływa najlepiej na karierę jej męża.

Teraz do jego słów odnosi się działacz piłkarski Zdzisław Kręcina. Jego zdaniem Leśnodorski... i tak ugryzł się w język. Twierdzi, że mógł potraktować żonę "Lewego" jeszcze ostrzej.

Kręcina bezlitośnie o Lewandowskiej: "Targowisko próżności"

Kręcina nie owija w bawełnę. Mocno podsumowuje WAGs. "Anna Lewandowska nie jest jedyną żoną czy partnerką piłkarzy, która mecze reprezentacji wykorzystuje do promowania się w mediach społecznościowych. Czasami można odnieść wrażenie, że dla niektórych pań mecze drużyny narodowej to taki trochę wybieg dla modelek" - opowiada w "Fakcie".

Według niego Leśnodorski miał świętą rację. "Uważam, że i tak gryzł się w język, bo mógł to wyrazić w bardziej dosadny sposób. Po prostu powiedział publicznie to, o czym od dawna mówiło się w kuluarach. Mecz najważniejszej drużyny w kraju to święto dla wszystkich Polaków i nie można go zamieniać w targowisko próżności" - tłumaczy.

Za pozytywny przykład stawia żonę Lionela Messiego, Antonelę Roccuzzo. "Proszę zwrócić uwagę na to, jak wyglądała żona Messiego na mistrzostwach świata w Katarze. Ubrana w koszulkę reprezentacji Argentyny, z dziećmi na kolanach, koncentrowała się na grze męża, a nie wypatrywała obiektywów fotoreporterów czy kamer. Po prostu na pewnym poziomie szukanie taniego poklasku nie przystoi" - mówi.

Tak Anna Lewandowska "odpowiada" na krytykę. "Aniu, czemu schowałaś torebkę?"

Co na to wszystko Anna Lewandowska? Żadnego oficjalnego komentarza nie wystosowała, lecz jej ostatnie zachowanie i udostępnienia w mediach społecznościowych odczytywane są jako odniesienie się do sprawy. Pojawiła się na Camp Nou na meczu FC Barcelona - Betis (4:0). Ze zdjęć z Instagrama wynika, że postawiła na stylizację podobną do takiej, za którą Kręcina chwalił Roccuzzo. Były koszulka meczowa oraz jeansy jednej z krakowskich marek.

Na fotografii widać również fragment torebki. Jaki to model? Tego nie wiadomo, ponieważ tym razem żona Roberta Lewandowskiego zapozowała wyłącznie z cienkim zielonym paskiem przepasanym przez plecy. "Aniu, czemu schowałaś torebkę? Polscy hejterzy nie będą mieli o czym gadać", "Aniu no pokaz torebkę. Na pewno jest bardzo fajna" - żartują internauci.

