Ostry apel w sprawie Lewandowskiego, afera wisi w powietrzu. Polak może być wściekły

W sobotnim meczu La Liga FC Barcelona kolejny raz w tym sezonie straciła punkty, remisując na wyjeździe z Valencią 1:1. Robert Lewandowski rozegrał całe spotkanie w barwach FC Barcelona, choć jeden z hiszpańskich dziennikarzy - Miquel Blazquez, stwierdził, że to nie powinno się wydarzyć. Zaapelował przy tym do trenera Xaviego Hernandeza, by nie wahał się ściągnąć z boiska reprezentanta Polski w obawie przed przed jego wściekłością. Jak stwierdził, dla trenera wynik powinien być ważniejszy niż hierarchia.