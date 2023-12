Ostry apel Lewandowskiego, Polak uderzył pięścią stół. A teraz taki koszmar

Jeszcze niedawno Robert Lewandowski "uderzał pięścią w stół" i apelował o to, by koledzy z FC Barcelona częściej podawali mu piłkę, a on już będzie potrafił zrobić pożytek z ich zagrań, zdobywając bramki. Te słowa źle zestarzały się nie tylko w kontekście niedzielnego meczu z Atletico Madryt, lecz także całego sezonu. Starcie z "Los Colchoneros" było pokazem nieskuteczności reprezentanta Polski, lecz... nie jest to wielka nowość. Nikt w całej La Liga nie zmarnował więcej dogodnych sytuacji od naszego snajpera, co pokazują koszmarne statystyki Roberta Lewandowskiego.