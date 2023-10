Ostry apel Bońka w sprawie Lewandowskiego. Były prezes PZPN stawia sprawę jasno

Reprezentacja Polski. Zbigniew Boniek o Robercie Lewandowskim po ostatnich meczach naszej kadry

- Zadam pytanie: Czego ostatnio reprezentacja dokonała z Robertem Lewandowskim? To prawda (że Lewandowski strzelił choćby dwa gole Wyspom Owczym w meczu domowym - przyp. red.), ale też brał udział w przegranych na wyjeździe meczach z Czechami, Mołdawią i Albanią. Żeby było jasne - my się powinniśmy cieszyć, że od tylu lat mamy jednego z najlepszych napastników świata, który pomógł nam wygrać wiele meczów. To wspaniała sprawa. Ale my teraz koniecznie chcemy coś udowodnić. Że gdy nie będzie Roberta, to co? Przestaniemy jeździć na mistrzostwa Europy i świata? To nie jest tak do końca - rozpoczął swoją wypowiedź Zbigniew Boniek. Po czym kontynuował: