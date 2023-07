Ostre żądania Lewandowskiego. To brzmi jak wyrok. Już ogłosił to trenerowi

W szatni FC Barcelona ma dochodzić do wielkich napięć. Jak poinformowały hiszpańskie media, choć klub chciał się pozbyć Ferrana Torresa, ten pozostanie w drużynie na kolejny sezon. Takie rozwiązanie jest nie w smak Robertowi Lewandowskiemu. Polak nie wyobraża sobie dalszej gry u boku 23-latka i miał zażądać od Xaviego Hernandeza, by ten nie uwzględniał go przy ustalaniu składu. "Lewy" ma mieć kilka zarzutów względem młodszego kolegi z drużyny i zdaniem prasy już "skazał" go na brak gry.