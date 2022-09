Ostre słowa hiszpańskiego dziennikarza. "Lewandowski upokarza Benzemę"

Robert Lewandowski ma za sobą kolejny świetny mecz w La Liga, Barca wygrała na wyjeździe z Sevillą 3-0, a Polak dołożył swoje piąte trafienie w tym sezonie, zostając współliderem klasyfikacji strzelców. - To naturalny lider, jakiego rzadko można spotkać na boisku. Jest zwycięzcą, bardzo ciężko na to pracuje. Fantastycznie jest mieć go w zespole - chwalił swojego zawodnika po meczu Xavi.

Hiszpańskie media: Lewandowski dał lekcję Realowi

Kapitan reprezentacji Polski zebrał też sporo pochwał w hiszpańskich mediach, a niektóre z nich wykorzystały okazję, by wbić szpilkę Realowi Madryt i Karimowi Benzemie. Francuz ma na koncie dwa gole mniej od Lewandowskiego, a w sobotnim meczu z Betisem nie wpisał się na listę strzelców.

- Lewandowski strzelił gola Sevilli i upokarza Benzemę. Polak daje lekcję Realowi w zakresie transferów. Jego pięć goli dobitnie pokazuje dwa fakty. Z jednej strony napastnik pokazuje, że jest lepszy od Benzemy, który wyróżniał się w zeszłym sezonie tylko z powodu słabszej postawy Bayernu jalo całości. Z drugiej strony Lewandowski kolejny raz udowadnia, że tanie jest drogie, biorąc pod uwagę, że Real przed laty zapłacił za Benzemę 35 mln euro, a Barca teraz pozyskała "Lewego" za 55 milionów euro. Jeśli Lewandowski dalej będzie tak grał, to przyniesie wiele radości kibicom Blaugrany - napisał Tomas Valle z portalu El Futbolero.

Lewandowski okazję do zdobycia kolejnych goli będzie miał już w środę, kiedy Barcelona zainauguruje fazę grupową Ligi Mistrzów meczem z Viktorią Pilzno.