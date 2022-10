Ostre noty dla Barcelony. Bez litości dla Lewandowskiego!

Nie tak miał wyglądać wtorkowy wieczór dla piłkarzy Xaviego Hernandeza. Do Mediolanu lecieli jako liderzy La Liga, z kolei Inter znalazł się w dołku i coraz głośniej mówiło się nawet o odejściu trenera Simone Inzaghiego.

Tak padł gol Interu przeciwko Barcelonie! Lewandowski i spółka bezradni

Piłkarze Interu zmobilizowali się jednak w idealnym momencie. Co prawda to goście przez całe spotkanie dominowali, ale mediolańczycy doskonale zamurowali swoją bramkę i odcięli od podań Lewandowskiego. Do tego pod koniec pierwszej połowy Hakan Calhanoglu przymierzył zza pola karnego i zdobył zwycięską bramkę.

Inter - Barcelona. Bardzo słaba nota Lewandowskiego

Barcelona po przerwie biła głową w mur. W całym meczu Lewandowski miał jedną niezłą sytuację, ale poza tym był niewidoczny. To właśnie dlatego portal Whoscored, opierający się na statystycznych algorytmach, ocenił Polaka niemal najsłabiej z całej drużyny Barcelony. "Lewy" otrzymał notę 6.2, a z podstawowego składu Katalończyków niższą otrzymał tylko bramkarz Marc Andre te Stegen - 5.8.

Ujawniają sekretny plan tuż przed meczem Barcelony w LM. "Anty-Lewandowski"

Gorsze noty od Lewandowskiego dostali także dwaj rezerwowi: Franck Kessie (6.1) oraz Ansu Fati (5.9). Z kolei w Barcelonie najwyżej zostali ocenieni obrońcy: Andreas Christensen i Eric Garcia (po 6.7). Graczem meczu został strzelec bramki - Calhanoglu (8.0).

Inter - Barcelona. Oceny po meczu według Whoscored:

Inter Mediolan: Onana 7.2 - Skriniar 7.1, De Vrij 7.2, Bastoni 6.6 - Darmian 7.1, Barella 6.5, Calhanoglu 8.0, Mkhitaryan 6.7, Dimarco 7.5 - Correa 6.2, Martinez 6.3 oraz Dumfries 6.4, Acerbi 6.5, Gosens 6.1, Dżeko 6.2,

FC Barcelona: Ter Stegen 5.8 - Sergi Roberto 6.4, Christensen 6.7, Garcia 6.7, Alonso 6.4 - Gavi 6.3, Busquets 6.5, Pedri 6.6 - Raphinha 6.3, Lewandowski 6.2, Dembele 6.4 oraz Balde 6.2, Kessie 6.1, Fati 5.9, Pique 6.4.

Po trzech kolejkach Barcelona ma trzy punkty i zajmuje trzecie miejsce w grupie C. Drugi jest Inter (sześć punktów), pierwszy Bayern Monachium (dziewięć), a ostatnią pozycję zajmuje Viktoria Pilzno (zero).

